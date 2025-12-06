Thomas Rettenegger gewann Massenstart in Trondheim

Österreichs Nordische Kombinierer haben am Samstag in den Massenstart-Rennen in Trondheim groß abgeräumt. Zunächst holte die erst 17-jährige Oberösterreicherin Katharina Gruber sensationell ihren ersten Weltcupsieg, den ersten für die ÖSV-Frauen überhaupt. Im Anschluss sprang der Salzburger Thomas Rettenegger dank eines 100-m-Satzes von Rang sieben erstmals auf Platz eins, Franz-Josef Rehrl wurde Dritter.
Nach der Loipe sah es mit den Rängen vier für Stefan Rettenegger, sieben für Bruder Thomas und zehn für Johannes Lamparter nicht nach einem Sieg aus. Doch der 100-m-Satz war das Maß der Dinge im Sprungbewerb, nur der fünftplatzierte Österreicher Paul Walcher knackte mit 99,5 m daran. Rettenegger gewann 4,3 Zähler vor dem Deutschen Wendelin Thannheimer und 4,7 vor Rehrl und feierte wie Gruber seinen Premierensieg.
Dies fühle sich „brutal gut“ an. „Ich habe nach dem Rennen gewusst, wenn ich meinen Sprung mache, kann was Cooles rausschauen, aber dass es jetzt der Einser geworden ist, ist wunderschön“, sagte Thomas Rettenegger. Auch zur Mannschaftsleistung mit den Rängen eins, drei, fünf, sechs (Johannes Lamparter) und sieben (Martin Fritz) hatte der Sieger Worte übrig. „Wir haben recht ein geiles Team. Es macht so einen Spaß, jeder freut sich für jeden.“
