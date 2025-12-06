LIVE ab 17 Uhr: BW Linz gegen Red Bull Salzburg

„Uns erwartet also eine heikle Aufgabe!“

Selbst ein Auftritt beim Schlusslicht, das sich nach sechs Niederlagen in Folge am vergangenen Sonntag von Trainer Mitja Mörec trennte, wird angesichts dessen zur kleinen Zitterpartie. Zumal man schon im Heimspiel über ein 2:2 nicht hinausgekommen war – und auch das nur dank eines umstrittenen Elfmeters in der 89. Minute. Letsch bezeichnete es als „sehr gefährlich, wenn wir denken würden, dass wir leichtes Spiel haben“. Blau-Weiß sei „durch die Trainerablöse eine gewisse Unbekannte“, werde alles für Punkte tun. „Zugleich wissen wir, dass unsere Spiele in Linz immer schwierig waren. Uns erwartet also eine heikle Aufgabe.“