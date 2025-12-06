Vorteilswelt
Avita-Chef spricht

Legionellen in Therme: „Kann überall passieren“

Burgenland
06.12.2025 16:15
Das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf wurde mehrfach für seine herausragende Qualität in ...
Das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf wurde mehrfach für seine herausragende Qualität in Wellness und Spa ausgezeichnet, darunter kürzlich bei den LOOK SPA Awards 2025 als „Best Day Spa Österreichs“.(Bild: Avita Resort)

Wegen der Legionellen-Erkrankung eines Gastes steht seit Freitag der Betrieb im „Avita Resort“ im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf still. Was bedeutet das für die Gäste, die bereits Anzahlungen gemacht haben? Und was sagt der Geschäftsführer?

Am Freitag haben, wie berichtet, Wasserproben, die im Zuge einer routinemäßigen Badegewässer-Untersuchung seitens der Biologischen Station in den Becken der Therme durchgeführt wurden, ein positives Ergebnis in Bezug auf Legionellen aufgewiesen. Die Keime können beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen – von grippeartigen Beschwerden bis hin zu schwerer Lungenentzündung.

Boss relativiert 
Avita-Geschäftsführer Peter Prisching steht nach wie vor unter Schock. Schließlich investierte das Resort im Vorjahr zwei Millionen Euro in die Modernisierung der Bädertechnik, um das Thermalwasser optimal aufbereiten zu können. Laut Prisching wurden die Leitungen seither jeden Tag aufgeheizt und durchgespült.

„Und jetzt, obwohl wir alles Menschenmögliche getan haben, müssen wir vorübergehend zusperren!“ Das, obwohl nicht nachweislich belegt sei, ob sich der Gast tatsächlich im Avita infiziert hat. „Also handelt es sich weiter um einen Verdachtsfall“, relativiert er.

Geschäftsführer Peter Prisching ist entsetzt.
Geschäftsführer Peter Prisching ist entsetzt.(Bild: Avita Resort)
Wir sind in Schockstarre! Alle Vorgaben wurden er-, ja sogar übererfüllt. Im Vorjahr haben wir zwei Millionen Euro in die Bädertechnik investiert.

Avita-Geschäftsführer Peter Prisching

Der wirtschaftliche Schaden sei enorm, das Image ramponiert. „Jene Gäste, die eine Anzahlung geleistet haben, kriegen ihr Geld zurück. Und die, die nach der Wiedereröffnung kommen, ein Goodie“, so der Geschäftsführer. „Was uns Zuversicht gibt: 218 von 220 Kunden, die am Samstag auschecken mussten, hätten vollstes Verständnis bekundet. Sie – und Branchenkollegen – meinen, so etwas könne überall passieren.“

In einem der sieben Becken in der Avita Therme wurden Legionellen im Wasser nachgewiesen. Der ...
In einem der sieben Becken in der Avita Therme wurden Legionellen im Wasser nachgewiesen. Der Betrieb ist vorerst eingestellt.(Bild: AVITA Resort)

Team im Kampfmodus
Laut Prisching handle es sich bei der vorübergehenden Schließung um eine präventive Vorsichtsmaßnahme. „Es gibt keinen Hinweis auf eine akute Gefahr.“ Das Technik-Team unterziehe jetzt mit externen Experten sämtliche Becken und Zimmer einer intensiven Wartung: „Alle Becken werden geleert, gereinigt und neu befüllt. Somit werden die gesetzlichen Anforderungen übererfüllt. Eine Folgetestung mit optimalen Werten ist zu erwarten. Wir sind im Kampfmodus!“

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
