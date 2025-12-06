Legionellen in Therme: „Kann überall passieren“

Team im Kampfmodus

Laut Prisching handle es sich bei der vorübergehenden Schließung um eine präventive Vorsichtsmaßnahme. „Es gibt keinen Hinweis auf eine akute Gefahr.“ Das Technik-Team unterziehe jetzt mit externen Experten sämtliche Becken und Zimmer einer intensiven Wartung: „Alle Becken werden geleert, gereinigt und neu befüllt. Somit werden die gesetzlichen Anforderungen übererfüllt. Eine Folgetestung mit optimalen Werten ist zu erwarten. Wir sind im Kampfmodus!“