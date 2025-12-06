Vorteilswelt
„Ex“ mit Messer

Mutter und Kinder schlossen sich in Zimmer ein

Wien
06.12.2025 11:47
Der 32-jährige Verdächtige wurde von Polizisten festgenommen (Symbolbild).
Der 32-jährige Verdächtige wurde von Polizisten festgenommen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Um sich und ihre Kinder vor ihrem tobenden Ex-Freund zu schützen, hat sich eine 32-jährige Frau am frühen Freitagabend in Wien-Meidling mit den beiden ins Kinderzimmer geflüchtet und darin eingeschlossen. Zuvor war ein Streit zwischen dem früheren Paar gänzlich eskaliert ...

0 Kommentare

Gegen 18 Uhr lief die Auseinandersetzung der beiden vollkommen aus dem Ruder. Der Ex-Partner der Frau ging plötzlich auf sie los und schlug sie mehrfach, griff dann auch noch zu einem Messer und bedrohte damit die 32-Jährige und die beiden minderjährigen Kinder.

Hier finden Sie Hilfe

  • Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

An Kinderzimmertür randaliert
Daraufhin flüchteten sich die drei ins Kinderzimmer und schlossen sich ein. Der Verdächtige war derart in Rage, dass er mit dem Messer die Tür beschädigte. Der lautstarke Streit hatte jedoch auch zwei Nachbarn alarmiert – die Polizei wurde gerufen.

Der 32-jährige mutmaßliche Täter wurde in der Wohnung festgenommen, das Messer sichergestellt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt gebracht.

