Mutter und Kinder schlossen sich in Zimmer ein

Um sich und ihre Kinder vor ihrem tobenden Ex-Freund zu schützen, hat sich eine 32-jährige Frau am frühen Freitagabend in Wien-Meidling mit den beiden ins Kinderzimmer geflüchtet und darin eingeschlossen. Zuvor war ein Streit zwischen dem früheren Paar gänzlich eskaliert ...
Gegen 18 Uhr lief die Auseinandersetzung der beiden vollkommen aus dem Ruder. Der Ex-Partner der Frau ging plötzlich auf sie los und schlug sie mehrfach, griff dann auch noch zu einem Messer und bedrohte damit die 32-Jährige und die beiden minderjährigen Kinder.
An Kinderzimmertür randaliert
Daraufhin flüchteten sich die drei ins Kinderzimmer und schlossen sich ein. Der Verdächtige war derart in Rage, dass er mit dem Messer die Tür beschädigte. Der lautstarke Streit hatte jedoch auch zwei Nachbarn alarmiert – die Polizei wurde gerufen.
Der 32-jährige mutmaßliche Täter wurde in der Wohnung festgenommen, das Messer sichergestellt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt gebracht.
