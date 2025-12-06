LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid empfängt die SV Ried

„Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst ...“

Ried hat als Tabellenneunter nur vier Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Rapidler, in den jüngsten drei Spielen holte man zwei Siege. Die Innviertler dürfen sich also nicht nur aufgrund der grün-weißen Misere etwas ausrechnen. „Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst und etwas mitnehmen möchtest, musst du über 90 Minuten mit Mut und Überzeugung auftreten“, forderte Trainer Maximilian Senft. Beim jüngsten 1:0 über den WAC durfte er sich „extrem“ freuen, „dass wir zum wiederholten Mal in dieser Saison so einen Glauben haben“, warum sollte es auch diesmal also nicht klappen? Allerdings könnte den Riedern das mögliche Fehlen des achtfachen Saison-Liga-Torschützen Kingston Mutandwa, über dessen Einsatz kurzfristig entschieden wird, einen Strich durch die Rechnung machen.