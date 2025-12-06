LIVE ab 17 Uhr: SK Rapid empfängt die SV Ried

16. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SK Rapid empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Rapid-Interimscoach Stefan Kulovits hat in der Trainingswoche nach der 0:3-Pleite beim LASK zahlreiche Impulse gesetzt und via Teambuilding versucht, das Mannschaftsgefüge zu verbessern. „Gemeinsam etwas zu machen, weg vom Platz, sich privat noch besser kennenzulernen, mal die Handys wegzulassen, sich sehr viel untereinander auszutauschen. Ich glaube, es hat jedem gutgetan.“ So habe man unter anderem „Escape Rooms gemeinsam gelöst in Kleingruppen“. Die Herausforderung war, „gemeinsam das Ganze auf Deutsch oder Englisch zu lösen“ und dass jeder Verantwortung übernimmt. „Das sind die Tugenden, die wir auf dem Platz brauchen“, erzählte Kulovits.
„Sie generieren da viel Gefahr!“
Entscheidend sei nach zwei Niederlagen in Folge aber, was am Samstag auf dem Platz passiere. Dort soll die neue Problemlösungskompetenz angewendet werden. Der Rapid-Coach, der künftig wieder auf mehr Ballbesitz setzt und mehr Torgefahr erzeugen lassen will, warnte vor allem vor der Rieder Stärke bei Standards. „Sie generieren da viel Gefahr, da liegt ein ganz großer Fokus drauf“, so Kulovits, der auf den erkrankten Andrija Radulovic verzichten muss. Fragezeichen stehen hinter den angeschlagenen Ercan Kara, Jannes Horn, Bendeguz Bolla und Nikolaus Wurmbrand.
„Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst ...“
Ried hat als Tabellenneunter nur vier Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Rapidler, in den jüngsten drei Spielen holte man zwei Siege. Die Innviertler dürfen sich also nicht nur aufgrund der grün-weißen Misere etwas ausrechnen. „Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst und etwas mitnehmen möchtest, musst du über 90 Minuten mit Mut und Überzeugung auftreten“, forderte Trainer Maximilian Senft. Beim jüngsten 1:0 über den WAC durfte er sich „extrem“ freuen, „dass wir zum wiederholten Mal in dieser Saison so einen Glauben haben“, warum sollte es auch diesmal also nicht klappen? Allerdings könnte den Riedern das mögliche Fehlen des achtfachen Saison-Liga-Torschützen Kingston Mutandwa, über dessen Einsatz kurzfristig entschieden wird, einen Strich durch die Rechnung machen.
