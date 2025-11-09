Kellner Karen: „Die Grantler knacke ich oft“

„Krone“: Herr Matossian, war es immer Ihr Berufswunsch, Kellner bzw. Gastronomiefachmann zu werden?

Karen Matossian: Ich wollte eigentlich Botaniker werden. Im Jahr 1990 kam ich aus dem Libanon zum Studieren nach Wien. Es hat lange gedauert, bis alle wichtigen Dokumente geschickt und übersetzt wurden. In der Zwischenzeit habe ich im Hotel Intercontinental zu kellnern begonnen, dann gab es das Angebot vom AMS einen Intensivkurs zum Restaurantfachmann zu machen. Das habe ich getan und bin dabei geblieben.