Krippe mit Trump-Kritik sorgt in USA für Aufsehen

„Geschehen Spiegel vorhalten“

Der Pater der Kirche, Stephen Josoma, sagte, dass es eine kirchliche Tradition sei, die Krippe zu nutzen, „um dem Geschehen den Spiegel vorzuhalten“. Die Gemeinde arbeite mit Migrantinnen und Migranten zusammen. Laut Berichten nahm der ICE in der Weihnachtszeit Kirchen ins Visier. „Sie (Migrantinnen und Migranten, Anm.) haben alles getan, was sie tun sollten, aber ihr Status könnte gefährdet sein, und einige unserer Leute wären in Gefahr, getötet zu werden, wenn sie zurückkehren würden“, sagte Josoma.