E-Scooter-Lenker (61) bei Unfall schwerst verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein E-Scooter-Fahrer am Freitagabend im Wiener Bezirk Liesing erlitten. Der Mann war auf einer Kreuzung mit einem Pkw kollidiert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.
Der folgenschwere Unfall geschah am Abend gegen 19.20 Uhr im Bereich der Kreuzung Reklewskigasse mit der Klugargasse. Nach Angaben der Polizei stießen der 61-Jährige am E-Scooter und der Lenker eines Autos aus bislang ungeklärter Ursache zusammen.
Dramatische Szenen
Für den Rollerfahrer endete der Zusammenstoß fatal. Er zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung und brachte den 61-Jährigen unter Lebensgefahr ins Spital. Die Erhebungen sind im Gange.
