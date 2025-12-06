UNO-Blauhelme im Libanon bei Patrouille attackiert

Am Donnerstagabend waren UNO-Blauhelme im Südlibanon von Männern auf Mopeds angegriffen worden. Nun wurden sechs libanesische Verdächtige festgenommen, die auf ein Fahrzeug geschossen haben sollen. Die Angriffe seien nicht hinnehmbar, sagte die libanesische Armee am Samstag.
„Ein Mann schoss ungefähr dreimal auf die Rückseite des Fahrzeugs. Niemand wurde verletzt“, teilte die Blauhelm-Gruppe UNIFIL mit. Bei dieser Mission sind auch 160 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheers im Einsatz, von ihnen war niemand betroffen. Es habe sich um kein österreichisches Fahrzeug gehandelt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Wien.
Im Süden des Libanon hat zuletzt die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah-Miliz intensiviert, da sie befürchtet, dass die Miliz ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufbauen könnte. Die UNIFIL soll zusammen mit der libanesischen Armee die Waffenruhe zwischen Israels Heer und der Hisbollah überwachen, die im November 2024 vereinbart worden war, aber wie auch die Waffenruhe im Gazastreifen brüchig ist. Die UNO hat in den vergangenen Wochen mehrmals berichtet, dass die israelische Armee auch Blauhelm-Soldaten beschossen hätte.
Gespräche zwischen Israel und Libanon begonnen
Am Mittwoch haben erstmals seit Beginn der Waffenruhe Gespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern Israels sowie des Libanon begonnen. Diese fanden im UNIFIL-Hauptquartier an der Grenze der beiden Nachbarländer statt. Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam versprach, dass die Hisbollah bis zum Jahresende entwaffnet werde, was eine zentrale Forderung der israelischen Regierung ist.
Bisher haben die Nachbarländer keine formalen diplomatischen Beziehungen, formell sind sie seit 1948 im Kriegszustand. Der Libanon erkennt Israel gar nicht an. Von „Friedensgesprächen“ will die libanesische Regierung auch noch nicht sprechen, die Beziehungen könnten sich nämlich erst nach einem Frieden normalisieren.
