UNO-Blauhelme im Libanon bei Patrouille attackiert

Im Süden des Libanon hat zuletzt die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah-Miliz intensiviert, da sie befürchtet, dass die Miliz ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufbauen könnte. Die UNIFIL soll zusammen mit der libanesischen Armee die Waffenruhe zwischen Israels Heer und der Hisbollah überwachen, die im November 2024 vereinbart worden war, aber wie auch die Waffenruhe im Gazastreifen brüchig ist. Die UNO hat in den vergangenen Wochen mehrmals berichtet, dass die israelische Armee auch Blauhelm-Soldaten beschossen hätte.