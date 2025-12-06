Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Festnahmen

UNO-Blauhelme im Libanon bei Patrouille attackiert

Außenpolitik
06.12.2025 16:26
Im Libanon sind UNO-Blauhelme attackiert worden. Die Täter schossen auf ein Fahrzeug.
Im Libanon sind UNO-Blauhelme attackiert worden. Die Täter schossen auf ein Fahrzeug.(Bild: AFP/MAHMOUD ZAYYAT)

Am Donnerstagabend waren UNO-Blauhelme im Südlibanon von Männern auf Mopeds angegriffen worden. Nun wurden sechs libanesische Verdächtige festgenommen, die auf ein Fahrzeug geschossen haben sollen. Die Angriffe seien nicht hinnehmbar, sagte die libanesische Armee am Samstag.

0 Kommentare

„Ein Mann schoss ungefähr dreimal auf die Rückseite des Fahrzeugs. Niemand wurde verletzt“, teilte die Blauhelm-Gruppe UNIFIL mit. Bei dieser Mission sind auch 160 Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheers im Einsatz, von ihnen war niemand betroffen. Es habe sich um kein österreichisches Fahrzeug gehandelt, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Wien.

Im Süden des Libanon hat zuletzt die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah-Miliz intensiviert, da sie befürchtet, dass die Miliz ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufbauen könnte. Die UNIFIL soll zusammen mit der libanesischen Armee die Waffenruhe zwischen Israels Heer und der Hisbollah überwachen, die im November 2024 vereinbart worden war, aber wie auch die Waffenruhe im Gazastreifen brüchig ist. Die UNO hat in den vergangenen Wochen mehrmals berichtet, dass die israelische Armee auch Blauhelm-Soldaten beschossen hätte.

Lesen Sie auch:
Israelische Panzer auf Patrouille im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon 
UNO-Bericht zu Libanon
Über 100 Zivilisten seit Waffenruhe getötet
25.11.2025
Nach fast 50 Jahren
UNO zieht Stecker: Blauhelme ziehen aus Libanon ab
28.08.2025
Blauhelme beschossen
Libanon: Israel wirft Granaten nahe UNO-Truppen ab
03.09.2025

Gespräche zwischen Israel und Libanon begonnen
Am Mittwoch haben erstmals seit Beginn der Waffenruhe Gespräche zwischen Vertreterinnen und Vertretern Israels sowie des Libanon begonnen. Diese fanden im UNIFIL-Hauptquartier an der Grenze der beiden Nachbarländer statt. Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam versprach, dass die Hisbollah bis zum Jahresende entwaffnet werde, was eine zentrale Forderung der israelischen Regierung ist.

Bisher haben die Nachbarländer keine formalen diplomatischen Beziehungen, formell sind sie seit 1948 im Kriegszustand. Der Libanon erkennt Israel gar nicht an. Von „Friedensgesprächen“ will die libanesische Regierung auch noch nicht sprechen, die Beziehungen könnten sich nämlich erst nach einem Frieden normalisieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
138.013 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
128.820 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
116.874 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Außenpolitik
Sechs Festnahmen
UNO-Blauhelme im Libanon bei Patrouille attackiert
Gewalt gegen Frauen
„Nur Ja heißt Ja“-Prinzip weiter heiß diskutiert
Experten mit Lösungen
Gemeinden am Finanzlimit: „Das bringt uns um“
Kein Waffenstillstand
Katar: „Gewalt im Gazastreifen hat nachgelassen“
Krone Plus Logo
7 Tage Weltgeschehen
Demokratie in Bedrängnis: Wer findet 2026 Ausweg?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf