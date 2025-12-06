Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viele Fehler“

ÖHB-Frauen verlieren auch gegen Tunesien

Sport-Mix
06.12.2025 17:20
(Bild: GEPA)

Österreichs Handball-Frauen haben im vorletzten Spiel der WM-Hauptrunde den anvisierten Sieg verpasst. Beim 25:27 (12:14) gegen Tunesien agierte die personell ausgedünnte ÖHB-Auswahl zu fehleranfällig.

0 Kommentare

Gegen die bisher punktelosen Afrikanerinnen hatte man sich zuvor einiges ausgerechnet. Letzte Chance auf Punktezuwachs bietet sich den Österreicherinnen am Montag ebenfalls in Rotterdam gegen Polen.

  ÖHB-Teamchefin Monique Tijsterman zeigte sich im Vorfeld siegessicher, die entschlossen auftretenden Afrikanerinnen aber erwiesen sich als harte Nuss. Österreich musste einen frühen Schock verdauen: Ana Padza verletzte sich nach zwei Minuten bei einem Foul an der Schulter. Ohne die Spielmacherin, die selbst erst durch den Ausfall ihrer Schwester Katarina in die Führungsrolle geschlüpft war, liefen Österreichs Handballerinnen fast die gesamte Spielzeit über einem knappen Rückstand nach.

(Bild: GEPA)

Vor allem bei der Abwehrleistung konnte die junge Truppe nicht an zuvor Gezeigtes anschließen. ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser sprach angesichts des Zweitore-Rückstands zur Pause (12:14) von „vielen technischen Fehlern“ der jungen Truppe. „Wir haben viele Verletzte, aber Jammern ist nicht der Stil dieser Mannschaft. Sie wissen, dass sie das lösen können.“ Bei allem Willen zum Turnaround fand Rot-Weiß-Rot in der Deckung – oft gegen die Kreisläuferin – kein Rezept. Immer wieder kam Tunesien zu einfachen Toren und führte zeitweise mit drei Toren Unterschied (22:25). Zumindest ein Punktgewinn schien zwar bis zuletzt möglich, fünf Minuten vor Schluss stand es 25:26, doch zum Happy End kam es nicht mehr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
139.554 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
129.575 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Wirtschaft
Trotz Milliardengewinn will Konzern Nulllohnrunde
117.454 mal gelesen
Die Gewerkschaft will die Nulllohnrunde nicht akzeptieren.
Mehr Sport-Mix
„Viele Fehler“
ÖHB-Frauen verlieren auch gegen Tunesien
HNDBL3BEAT
LIVESTREAM: Startschuss für neues Format!
Justiz greift ein
Frauen unverhüllt bei Marathon: Festnahmen im Iran
Bei der WM-Auslosung
600.000 Euro! Brady-Uhr sorgt für einen Hingucker
Bei der Kurzbahn-EM
Förderungen halbiert! Trotzdem holte Gigler Bronze

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf