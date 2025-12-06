ÖHB-Frauen verlieren auch gegen Tunesien

Vor allem bei der Abwehrleistung konnte die junge Truppe nicht an zuvor Gezeigtes anschließen. ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser sprach angesichts des Zweitore-Rückstands zur Pause (12:14) von „vielen technischen Fehlern“ der jungen Truppe. „Wir haben viele Verletzte, aber Jammern ist nicht der Stil dieser Mannschaft. Sie wissen, dass sie das lösen können.“ Bei allem Willen zum Turnaround fand Rot-Weiß-Rot in der Deckung – oft gegen die Kreisläuferin – kein Rezept. Immer wieder kam Tunesien zu einfachen Toren und führte zeitweise mit drei Toren Unterschied (22:25). Zumindest ein Punktgewinn schien zwar bis zuletzt möglich, fünf Minuten vor Schluss stand es 25:26, doch zum Happy End kam es nicht mehr.