Wie stehen Sie zu autofreie Zonen in der Stadt?

In vielen Städten sorgen Fußgängerzonen bereits für eine einladende Atmosphäre zum Einkaufen und Flanieren. Nun wollen die Grünen Autos aus der gesamten Salzburger Altstadt verbannen, ganz nach dem Vorbild italienischer Städte. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!
Die Planung von verkehrsberuhigten Zonen stößt oft auf Gegenwehr – immerhin beeinflussen sie oft wichtige Verkehrsrouten und bisherige Stauzonen könnten sich verschieben. Andererseits sollen sie den Wohlfühlfaktor und die Lebensqualität steigern und somit den Bewohnern, den Besuchern und auch der lokalen Wirtschaft zugutekommen.
Wo funktioniert das Konzept der autofreien Zonen schon sehr gut? In welchen Stadtteilen würden Sie sich verkehrsberuhigte Zonen wünschen? Wie könnten diese umgesetzt werden? Oder sollte darauf verzichtet werden, um die Mobilität nicht einzuschränken? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
