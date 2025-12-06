Handel mit hohen Erwartungen an den 8. Dezember

Gutschein-Boom hält an, auch Spielwaren und Sport-Gadgets im Trend

Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich auch in der zweiten Woche eine starke Nachfrage nach Spielwaren, Sportausrüstung und Sport-Gadgets (z.B. Pulsuhren) ab. Am allerhäufigsten gekauft werden allerdings weiterhin Gutscheine. „Der Gutschein-Boom hält an. Auch heuer werden Gutscheine am allerhäufigsten unter den heimischen Christbäumen liegen. 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher werden zumindest einen Gutschein verschenken - so viele wie noch nie“, bestätigt Handelssprecher Rainer Will.