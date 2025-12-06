Vorteilswelt
Weihnachtsgeschäft

Handel mit hohen Erwartungen an den 8. Dezember

Wirtschaft
06.12.2025 17:07
Vor 30 Jahren durften Händler erstmals am 8. Dezember aufsperren.
Vor 30 Jahren durften Händler erstmals am 8. Dezember aufsperren.(Bild: Eva Manhart)

Den kalten, aber trockenen Samstag haben viele Menschen für einen Bummel in den Stadt- und Ortskernen genutzt, vorzugsweise mit anschließendem Besuch bei einem Christkindlmarkt. Auch für den bevorstehenden Marienfeiertag am Montag stehen die Aussichten gut. 

Der heimische Handel ist „happy“ mit dem zweiten Adventssamstag: Sowohl die Einkaufsstraßen als auch die Shoppingcenter zeigten sich erfreut über einen beachtlichen Andrang – samt entsprechenden Umsätzen.

„Laut der aktuellen Blitzumfrage des Handelsverbandes ist das zweite Adventwochenende für die österreichischen Geschäfte solide gelaufen. Im Schnitt lag die Kundenfrequenz in den heimischen Shoppingzentren und Einkaufsstraßen leicht unterhalb des Vorjahresniveaus, jedoch um bis zu 20 Prozent höher als 2023. Natürlich gibt es regionale und branchenspezifische Unterschiede, aber ein Großteil unserer Händler ist damit happy“, berichtet Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen Handelsverbands.

Nach der anstrengenden Shopping-Tour erholen sich viele am Christkindlmarkt.
Nach der anstrengenden Shopping-Tour erholen sich viele am Christkindlmarkt.(Bild: Christian Stemper)

Black Friday sorgte für Jubel
Zum Vergleich: Am ersten Adventsamstag waren vielerorts sogar Frequenzsteigerungen von bis zu zehn Prozent über dem Vorjahr verzeichnet worden – allerdings befeuert durch zahlreiche Black Friday- und Black Week-Angebote.

Nachdem heuer der 8. Dezember („Maria Empfängnis“) auf den Montag fällt, steht dem Handel im Vergleich mit 2024 ein zusätzlicher Tag zur Verfügung, der traditionell gerne zum X-Mas-Shopping genutzt wird. Am Marienfeiertag dürfen die Geschäfte von 10 bis 18 Uhr offenhalten, allerdings machen nicht alle Händler davon Gebrauch.

Handel profitiert von Adventmärkten und Ski-Openings
Vor allem in den österreichischen Ballungszentren wie der Wiener City oder Salzburg war der Besucherandrang stark. „Viele Kundinnen und Kunden haben ihren Weihnachtseinkauf gleich mit einem Adventmarktbesuch kombiniert“, so Will.

In den heimischen Wintersport-Hochburgen Schladming, St. Anton und Obertauern sorgten Stars wie die Backstreet Boys, Edmund und Matakustik bei den Ski-Openings für tolle Stimmung. Diese Events befeuerten auch die Konsumlaune.

Gutschein-Boom hält an, auch Spielwaren und Sport-Gadgets im Trend
Bei den Weihnachtsshopping-Trends zeichnet sich auch in der zweiten Woche eine starke Nachfrage nach Spielwaren, Sportausrüstung und Sport-Gadgets (z.B. Pulsuhren) ab. Am allerhäufigsten gekauft werden allerdings weiterhin Gutscheine. „Der Gutschein-Boom hält an. Auch heuer werden Gutscheine am allerhäufigsten unter den heimischen Christbäumen liegen. 45 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher werden zumindest einen Gutschein verschenken - so viele wie noch nie“, bestätigt Handelssprecher Rainer Will.

Ähnliche Themen
Black Friday
Christkindlmarkt
