LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg gegen den LASK

„Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel!“

Das irre 3:3 im ersten Saisonduell, als der LASK in Linz mit drei Toren in der Nachspielzeit noch einen Punkt holte, war das letzte unter Interimscoach Maximilian Ritscher, dann schlug die Stunde von „Don Didi“. Der erwartet sich in der neuen Profertil Arena harte Gegenwehr. „Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel gegen einen Gegner, der eine sehr gute Rolle spielt in der Liga. Hartberg ist definitiv ein sehr formstarkes Team, das bisher eine gute Saison spielt und uns alles abverlangen wird. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen“, sagte der neue Erfolgsgarant.