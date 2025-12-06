Sexual-Straftäter auf Wiener Flughafen geschnappt

Schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger und pornografische Darstellung Minderjähriger – nur zwei der widerwärtigen Delikte, die dem „Hombre“ von US-Behörden zur Last gelegt werden. In den Vereinigten Staaten ist der Mexikaner ohnehin bereits amtsbekannt, dort saß er zehn Jahre wegen ähnlicher strafbarer Handlungen hinter Gittern. Jetzt drohen ihm weitere 25 Jahre Haft in einem US-Gefängnis, nachdem Zielfahndern des Bundeskriminalamtes auf dem Wiener Flughafen ein echter Coup gelungen ist.