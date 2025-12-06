Sexual-Straftäter auf Wiener Flughafen geschnappt

Endstation Wien-Schwechat: Nachdem schon länger nach ihm international gefahndet wurde, klickten für einen 38-jährigen Mexikaner nun auf dem Flughafen die Handschellen. Die Vorwürfe wiegen jedenfalls schwer ...
Schwerer sexueller Missbrauch Unmündiger und pornografische Darstellung Minderjähriger – nur zwei der widerwärtigen Delikte, die dem „Hombre“ von US-Behörden zur Last gelegt werden. In den Vereinigten Staaten ist der Mexikaner ohnehin bereits amtsbekannt, dort saß er zehn Jahre wegen ähnlicher strafbarer Handlungen hinter Gittern. Jetzt drohen ihm weitere 25 Jahre Haft in einem US-Gefängnis, nachdem Zielfahndern des Bundeskriminalamtes auf dem Wiener Flughafen ein echter Coup gelungen ist.
Verdächtiger wollte Adventmarkt besuchen
Eigentlich wollte der 38-Jährige in Österreich Urlaub machen und einen Adventmarkt besuchen, doch daraus wird wohl nichts. Direkt nach der Landung aus Übersee schnappte die Polizeifalle zu. Der Zugriff war minutiös vorbereitet, eine Kooperation zwischen dem Bundeskriminalamt, dem Attaché von Homeland Security Investigations (HSI) in der US-Botschaft in Wien sowie der Staatsanwaltschaft Korneuburg.
Solche Erfolge sind nur möglich, wenn nationale und internationale Partner mit höchster Präzision und Vertrauen zusammenarbeiten.
Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes
Bild: Christof Birbaumer
Der Verdächtige befindet sich bereits in Auslieferungshaft und wird demnächst den US-amerikanischen Behörden übergeben. „Ein beachtlicher Erfolg für die Zielfahnder des Bundeskriminalamtes. Sie sind mit ihrer Professionalität und Schlagkraft ein internationales Aushängeschild“, lobt auch Innenminister Gerhard Karner die spektakuläre Aktion.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.