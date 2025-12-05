Kollision auf Kreuzung forderte eine Verletzte

Ein Zusammenprall zwischen zwei Pkw forderte in Lienz am Freitagvormittag eine Verletzte. Auf einer Kreuzung touchierten die Pkw. Die Straße war für gut eine Stunde gesperrt.
Zugetragen hatte sich der Unfall gegen 9.30 Uhr auf der Tiroler Straße in Lienz. Im dortigen Kreuzungsbereich kollidierte ein 43-jähriger Einheimischer mit seinem Auto jenes einer 24-jährigen Einheimischen.
Die beiden Lenker bleiben unverletzt, die Beifahrerin (37) der Frau wurde dabei erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie zur weiteren Abklärung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.
Auto abgeschleppt, Stau war Folge
Ein Auto musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Der zweite Pkw konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Straße war für gut eine Stunde gesperrt. Dies führte zu einem massiven Rückstau.
