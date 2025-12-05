Kurioser Fall! Skulptur aus Kunstgalerie gestohlen

Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte
Einen nicht alltäglichen Diebstahl hatte eine Kunstgalerie aus Innsbruck am Mittwoch zu verzeichnen. Dort wurde eine Skulptur entwendet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Wie die Polizei berichtet, wurde in einer Kunstgalerie in Innsbruck am Mittwoch zwischen 16.30 und 20 Uhr eine Skulptur gestohlen. Den bislang unbekannten Tätern gelang daraufhin die Flucht.
Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind im Gange“, heißt es seitens der Exekutive.
