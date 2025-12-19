Heiße Gefahr im Haushalt – Erste Hilfe für Kinder

Im Haushalt lauern zahlreiche Risiken: heiße Getränke, Wasserkocher, Herdplatten, Backöfen, Heizstrahler oder auch Bügeleisen. Vor allem Kleinkinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren sind neugierig und greifen nach allem, was sie sehen, ohne die Gefahr einschätzen zu können. Säuglinge wiederum sind völlig auf die Aufmerksamkeit der Eltern angewiesen, während Schulkinder bereits besser verstehen, was Hitze bedeutet, aber dennoch aktiv über Risiken aufgeklärt werden sollten.