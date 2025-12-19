Mann betäubte seine Ehefrau und vergewaltigte sie

Ähnlichkeiten mit Pelicot

Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, laut deutschen Medien soll er die meisten Gräueltaten gestanden haben. Der Fall weist Parallelen zu Gisèle Pelicot in Frankreich auf. Vor einem Jahr war Dominique Pelicot zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine damalige Frau jahrelang mit Medikamenten betäubt und gemeinsam mit anderen Männern vergewaltigt hatte. Er hatte diese in einschlägigen Internetforen dazu eingeladen.