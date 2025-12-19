EU-Parlament stimmte für Zugang zu Abtreibungen

„Es ist nicht hinnehmbar, dass Millionen Frauen in Europa keinen sicheren und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen haben. Jede Frau muss selbst über ihren Körper entscheiden können“, sagte Schilling. Kritik kam unter anderem von der FPÖ. Es gehe darum, Gesundheitsleistungen zu finanzieren, die in vielen Mitgliedstaaten gar nicht gesetzlich erlaubt seien, sagte etwa EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer. Dies sei ein „ideologisch motivierter Angriff auf die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten“. Bis auf in wenigen Ausnahmen sind Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel in Polen, Malta, Monaco und Andorra verboten. Die meisten EU-Länder haben, wie Österreich auch, eine Fristenregelung, sprich eine festgelegte Frist, bis zu welcher Schwangerschaftswoche ein Abbruch erlaubt ist.