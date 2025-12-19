Doping-Fall um Dom Taylor erschüttert Darts-WM!

Paukenschlag bei der aktuell laufenden Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally in London: Der Engländer Dom Taylor hat einen positiven Doping-Test abgeliefert! Welche Substanz dem 27-Jährigen zum Verhängnis wurde, ist nicht bekannt …
Und faktisch ist es auch egal, was sich Taylor illegalerweise zugeführt haben mag – sein für morgen geplantes Zweit-Runden-Duell mit Jonny Clayton kann er sich abschminken. Der Waliser darf sich nämlich über ein Freilos freuen, das ihn kampflos in die 3. Runde bringt.
„Mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen!“
Denn „gemäß den geltenden Richtlinien der Darts Regulation Authority (DRA) wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen ausgeschlossen“, hieß es in einer Aussendung.
Darüber hinaus wird gegen Taylor ein Disziplinarverfahren gemäß den Anti-Doping-Bestimmungen der DRA eingeleitet. Auch das Preisgeld, das er fürs Erreichen der 2. Runde erspielt hatte, bleibt vorerst eingefroren …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.