Eishockey-Liga

KAC verteidigt Spitze mit Arbeitssieg erfolgreich!

Eishockey
19.12.2025 22:05
Matthew Fraser (KAC)
Matthew Fraser (KAC)

Der KAC hat die Tabellenspitze der ICE Hockey League am Freitag erfolgreich verteidigt!

Vor eigenem Publikum feierten die Klagenfurter einen hart erarbeiteten 5:2-Favoritensieg über die Pioneers Vorarlberg und liegen bei einer Partie mehr zwei Punkte vor den Graz 99ers. Die Steirer überholten mit einem 4:2-Heimerfolg über Fehervar Ljubljana und liegen nun drei Punkte vor den Slowenen. Die unterlagen im Spitzenspiel der 30. Runde zu Hause den Pustertal Wölfen mit 1:4.

Der KAC stellte wieder einmal eine seiner Stärken in die Auslage. Matthew Fraser, Tobias Sablattnig und Joshua Teves sorgten jeweils in Gleichzahl bis zur 31. Minute für eine 3:0-Führung, die im Finish aber noch ins Wackeln geriet.

Kein zählbarer Erfolg für Pioneers Vorarlberg
Im Schlussdrittel belohnte sich der Tabellenzwölfte aus Vorarlberg mit dem Anschlusstreffer für einen engagierten Kampf, dem letztlich aber kein zählbarer Erfolg beschieden war. Mathias From erst in doppelter Überzahl (56.) und dann neuerlich in der Schlussminute führte die Entscheidung herbei.

Ebenso spannend verlief die Partie in Graz, wo nach 2:0-Führung und folgendem Ausgleich erst Treffer von Michael Schiechl und Korbinian Holzer in den letzten zehn Minuten für klare Verhältnisse sorgten.

Meister Salzburg kam in Linz dank eines Treffers von Thomas Raffl eine halbe Minute vor dem Ende zu einem 3:2-Sieg und festigte damit Platz sechs. Ferencvaros und der VSV haben dahinter sieben bzw. acht Punkte Rückstand. Die Kärntner schenkten im Heimspiel gegen die Ungarn eine 4:2-Führung zur 37. Minute noch her, unterlagen schließlich 4:5.

