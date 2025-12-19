KAC verteidigt Spitze mit Arbeitssieg erfolgreich!

Vor eigenem Publikum feierten die Klagenfurter einen hart erarbeiteten 5:2-Favoritensieg über die Pioneers Vorarlberg und liegen bei einer Partie mehr zwei Punkte vor den Graz 99ers. Die Steirer überholten mit einem 4:2-Heimerfolg über Fehervar Ljubljana und liegen nun drei Punkte vor den Slowenen. Die unterlagen im Spitzenspiel der 30. Runde zu Hause den Pustertal Wölfen mit 1:4.