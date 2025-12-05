Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Steiermark

Auch kleine Skigebiete bieten großen Pistenspaß

Steiermark
05.12.2025 05:59
Rund 70 Skigebiete gibt es in der Steiermark. Neben den ganz großen Resorts locken vor allem ...
Rund 70 Skigebiete gibt es in der Steiermark. Neben den ganz großen Resorts locken vor allem auch die vielen kleine Gebiete(Bild: Tom Lamm)

Die Steiermark ist Top-Destination für Skifahrer. Dabei punktet unser Bundesland vor allem auch mit kleinen, feinen Skigebieten und Gemeindeliften. Wir holen sie vor den Vorhang.

0 Kommentare

Die Steiermark ist Ski-Land Nummer eins mit seinen rund 70 Skigebieten. Dabei punktet unser Bundesland bei Einheimischen wie Gästen nicht nur mit großen Gebieten wie der Vier-Berge-Skischaukel in der Region Schladming, wo dieser Tage das gigantische Ski-Opening über die Bühne geht.

Abseits des großen Gedränges
Auch unzählige kleine, feine Ski-Gebiete und Dorflifte laden zum Wintersport ein. Sie sind wie gemacht für Familien, die den ersten Skitag mit ihren Kindern erleben möchten, oder für alle, die sich am Beginn der Saison behutsam einfahren wollen. Denn hier kann man abseits des großen Gedränges erste Schwünge ziehen und bekommt in einem überschaubaren Rahmen persönliche Beratung – ein Stück Winteridylle abseits der großen Resorts also.

Vor allem für kleine Skifahrer sind die kleinen Skigebiete top.
Vor allem für kleine Skifahrer sind die kleinen Skigebiete top.(Bild: Tom Lamm)

Und einige dieser kleinen, feinen Skigebiete wollen wir in den kommenden Wochen in die Auslage rücken. Aufgeteilt auf fünf Regionen (Schladming-Dachstein/ Salzkammergut/Gesäuse, Murau/Murtal, Hochsteiermark, Oststeiermark und Erlebnisregion Graz/Südsteiermark) werden wir die bemühten Betreiber dieser Kleinode des Skisports vorstellen und die tollen Angebote (vor allem für Familien, aber auch für all jene, die besondere Erlebnisse suchen) vor den Vorhang holen. Und natürlich gibt es auch Tipps, wo man nach dem Pistenvergnügen einkehren kann.

Kurz: Wir wollen Ihre Neugier wecken, die Ihnen bekannten Pisten zu verlassen, und Ihre Spuren auch einmal woanders zu ziehen. Also, rein in die Bindung und ab in den Schnee!

Wer schon jetzt durch das bunte Angebot der steirischen Skigebiete carven möchte, kann das hier.

Dieser Beitrag wurde von Steiermark Tourismus unterstützt 
und unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit erstellt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.870 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
139.341 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
132.123 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf