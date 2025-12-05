Auch kleine Skigebiete bieten großen Pistenspaß

Die Steiermark ist Top-Destination für Skifahrer. Dabei punktet unser Bundesland vor allem auch mit kleinen, feinen Skigebieten und Gemeindeliften. Wir holen sie vor den Vorhang.
Die Steiermark ist Ski-Land Nummer eins mit seinen rund 70 Skigebieten. Dabei punktet unser Bundesland bei Einheimischen wie Gästen nicht nur mit großen Gebieten wie der Vier-Berge-Skischaukel in der Region Schladming, wo dieser Tage das gigantische Ski-Opening über die Bühne geht.
Abseits des großen Gedränges
Auch unzählige kleine, feine Ski-Gebiete und Dorflifte laden zum Wintersport ein. Sie sind wie gemacht für Familien, die den ersten Skitag mit ihren Kindern erleben möchten, oder für alle, die sich am Beginn der Saison behutsam einfahren wollen. Denn hier kann man abseits des großen Gedränges erste Schwünge ziehen und bekommt in einem überschaubaren Rahmen persönliche Beratung – ein Stück Winteridylle abseits der großen Resorts also.
Und einige dieser kleinen, feinen Skigebiete wollen wir in den kommenden Wochen in die Auslage rücken. Aufgeteilt auf fünf Regionen (Schladming-Dachstein/ Salzkammergut/Gesäuse, Murau/Murtal, Hochsteiermark, Oststeiermark und Erlebnisregion Graz/Südsteiermark) werden wir die bemühten Betreiber dieser Kleinode des Skisports vorstellen und die tollen Angebote (vor allem für Familien, aber auch für all jene, die besondere Erlebnisse suchen) vor den Vorhang holen. Und natürlich gibt es auch Tipps, wo man nach dem Pistenvergnügen einkehren kann.
Kurz: Wir wollen Ihre Neugier wecken, die Ihnen bekannten Pisten zu verlassen, und Ihre Spuren auch einmal woanders zu ziehen. Also, rein in die Bindung und ab in den Schnee!
Wer schon jetzt durch das bunte Angebot der steirischen Skigebiete carven möchte, kann das hier.
Dieser Beitrag wurde von Steiermark Tourismus unterstützt
und unter Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit erstellt.
