Auch kleine Skigebiete bieten großen Pistenspaß

Abseits des großen Gedränges

Auch unzählige kleine, feine Ski-Gebiete und Dorflifte laden zum Wintersport ein. Sie sind wie gemacht für Familien, die den ersten Skitag mit ihren Kindern erleben möchten, oder für alle, die sich am Beginn der Saison behutsam einfahren wollen. Denn hier kann man abseits des großen Gedränges erste Schwünge ziehen und bekommt in einem überschaubaren Rahmen persönliche Beratung – ein Stück Winteridylle abseits der großen Resorts also.