Maschine stürzte ab
Pilot rettet sich aus Kampfjet per Schleudersitz
Ein F-16C-Kampfjet der US Air Force ist in der kalifornischen Wüste abgestürzt. Der Pilot, Mitglied der berühmten „Thunderbirds“-Kunstflugstaffel, konnte sich in letzter Sekunde per Schleudersitz retten.
Eine heftige Explosion war in der Wüste Südkaliforniens zu sehen: Ein Kampfjet vom Typ F-16C der US Air Force stürzte am Mittwoch ab – eine riesige Rauchwolke stieg auf.
Die Maschine gehörte zur berühmten Kunstflugstaffel „Thunderbirds“. Der Unfall ereignete sich während einer Trainingsmission im San Bernardino County.
Die gute Nachricht: Der Pilot betätigte noch vor dem Aufprall den Schleudersitz und katapultierte sich aus dem Cockpit. Er wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Die Ursache des Unfalls muss noch geklärt werden.
