Laimer-Video sorgt jetzt für hitzige Diskussionen

Konrad Laimer hat mit einem TikTok-Video für hitzige Debatten gesorgt. Der ÖFB-Teamspieler präsentiert seine persönliche Top-Elf. Dass dort auch Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano und ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager auftauchen, können nicht alle Fußball-Fans nachvollziehen …
Seine persönliche Top-Elf aller Zeiten stellt Laimer im 4-3-3-System auf. Im Tor steht dabei – noch wenig überraschend – sein Teamkollege Manuel Neuer. Doch schon die Defensive sorgt für erste Debatten unter den Fußball-Fans.
Denn das Innenverteidiger-Duo wird gebildet aus Bayern-Legende Franz Beckenbauer und Laimers aktuellem Teamkollegen Dayot Upamecano. Für viele unverständlich, warum ausgerechnet der Franzose die Ehre hat, neben „Kaiser Franz“ aufgestellt zu werden. „Upa ist mein Freund. Mit dem spiele ich schon 10 Jahre, toller Kerl“, erklärt Laimer seine Entscheidung.
Alaba und Schlager sind dabei
Die rechte Abwehrseite bespielt Philipp Lahm, auf Links ist David Alaba gesetzt. „Wir brauchen immer einen Österreicher in der Top-11, ohne einen Österreicher geht’s nämlich nicht“, scherzt der ÖFB-Teamkicker.
Dabei ist Alaba nicht der einzige Österreicher. Denn im Mittelfeld sorgt ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager für die größte Verwunderung bei vielen Fans. „Super Kerl, kenne ich, seit ich ganz jung bin“, so Laimer, der den Leipzig-Kicker zusammen mit Luka Modric und Andres Iniesta aufstellt.
Die Offensive wird schließlich aus Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Bayern-Teamkollege Harry Kane gebildet.
