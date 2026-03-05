Laimer-Video sorgt jetzt für hitzige Diskussionen

Dabei ist Alaba nicht der einzige Österreicher. Denn im Mittelfeld sorgt ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager für die größte Verwunderung bei vielen Fans. „Super Kerl, kenne ich, seit ich ganz jung bin“, so Laimer, der den Leipzig-Kicker zusammen mit Luka Modric und Andres Iniesta aufstellt.