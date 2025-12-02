FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur

Gekostet hat die Reise den Steuerzahler – wie die Parlamentsdirektion auf Anfrage preisgibt – rund 7000 Euro. Hafenecker sei Business-, der Beamte Economyclass geflogen. Auch die Regierung wäre eingeladen gewesen, einen Vertreter zu entsenden, verzichtete aber.

Anders als Mandatare anderer Parteien schwänzte Hafenecker für den Trip immerhin keine Parlamentssitzung ...