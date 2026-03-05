Vermisste Person (83) im Wald unterkühlt gefunden

Eine 83-Jährige wurde am Mittwoch gegen 5 Uhr im Bezirk Klagenfurt-Land von mehreren Polizeibeamten mit Hund und Drohne gesucht. Schließlich konnten sie die Dame im Wald finden.
Eine Polizeistreife wurde in den frühen Morgenstunden (5 Uhr) in der Gemeinde Ludmannsdorf im Bezirk Klagenfurt-Land auf zwei Personen aufmerksam. Sie waren mit Taschenlampen unterwegs und suchten auf den Grünflächen in der Nähe einer Siedlung eine vermisste Person. Auf Nachfrage der Beamten stellte sich heraus, dass es die 83-jährige Nachbarin war, die sie mitten in der Nacht verzweifelt suchten.
Die Polizisten halfen sofort mit Verstärkung und organisierten sogar einen Polizeihundeführer und eine Drohne. Schließlich konnte die 83-Jährige um 3.23 Uhr mit einer Wärmebildkamera gefunden werden. Sie lag 400 Meter unmittelbar ihres Zuhauses entfernt im Dickicht eines Waldstückes.
Bei Spaziergang gestürzt
„Die 83-Jährige gab an, dass sie bei einem Spaziergang am Nachmittag gestürzt sei“, so die Einsatzkräfte. Die Dame wurde mit einer Unterkühlung und Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
