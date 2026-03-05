Vermisste Person (83) im Wald unterkühlt gefunden

Eine Polizeistreife wurde in den frühen Morgenstunden (5 Uhr) in der Gemeinde Ludmannsdorf im Bezirk Klagenfurt-Land auf zwei Personen aufmerksam. Sie waren mit Taschenlampen unterwegs und suchten auf den Grünflächen in der Nähe einer Siedlung eine vermisste Person. Auf Nachfrage der Beamten stellte sich heraus, dass es die 83-jährige Nachbarin war, die sie mitten in der Nacht verzweifelt suchten.