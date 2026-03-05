Autsch! Juventus-Stürmer lässt sich schröpfen

Die sogenannte „Schröpf-Therapie“ ist bei Sportlern längst Teil der Regeneration, doch Juventus-Kicker Lois Openda postete nun ein Foto, das die Muskelentspannung auf die Spitze treibt.
Denn während sich seine Fußball-Kollegen für gewöhnlich mit einer Handvoll Gläsern mit Unterdruck zufriedengeben, pflasterte der 26-jährige Belgier seinen ganzen Rücken damit voll.
Fast über seinem gesamten Körper sind glockenförmige Gefäße aus Glas und Holz zu sehen, die an der Spitze brennen. Das sieht nicht nur schmerzhaft aus – nein, das ist es auch. Denn zumeist bleiben durch den Unterdruck nach der Behandlung leichte Blutergüsse.
Traditionsreiches Heilverfahren
Schröpfen ist ein traditionsreiches Heilverfahren, das bei Verspannungen und Schmerzen eingesetzt wird. Der erzeugte Unterdruck erhöht die Durchblutung. Die Nervenenden reagieren außerdem auf den Zugreiz und regen die Ausschüttung von Gewebshormonen an.
