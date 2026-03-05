Chelsea Handler feiert Nackt-Geburtstag im Schnee!

Was für ein Geburtstag! US-Komikerin Chelsea Handler sorgt mit einem eisigen Schnappschuss für Aufsehen im Netz. Zu ihrem 51. Geburtstag stellte sich der TV-Star kurzerhand splitternackt in den arktischen Schnee – und teilte das spektakuläre Bild mit Millionen Fans auf Instagram.
Auf dem Foto ist die Entertainerin von hinten zu sehen: nackt im Schnee stehend, nur mit einer Strickmütze auf dem Kopf. Die Szene entstand laut Handler während eines Trips in den hohen Norden.
Geburtstag im „Geburtstagsanzug“
Zu dem ungewöhnlichen Post schrieb die Komikerin, sie habe sich bewusst eine Auszeit in der Natur gegönnt. Und zwar im hohen Norden rund um den Polarkreis in Finnland.
Dort wollte sie die spektakulären Nordlichter erleben und die winterliche Landschaft genießen.
„Ich habe beschlossen, dass es Zeit ist, mich an die natürliche Schönheit dieser Welt zu erinnern“, schrieb Handler zu ihrem Post.
Weiter erklärte sie, der Aufenthalt im Norden sei einer der friedlichsten Orte, an denen sie je gewesen sei – und der perfekte Ort, um ihren Geburtstag zu feiern.
Fans feiern den mutigen Schnappschuss
Dass die Schauspielerin ihren Ehrentag ausgerechnet im „Geburtstagsanzug“ im Schnee verbringt, passt allerdings zu ihrem Humor. Handler ist bekannt dafür, auf Social Media regelmäßig mit provokanten oder selbstironischen Fotos zu überraschen.
Der neue Post sorgte entsprechend schnell für Aufmerksamkeit und tausende Reaktionen ihrer Fans.
Erfolgreiche Karriere in Comedy und TV
Handler gehört seit Jahren zu den bekanntesten US-Comedians. International berühmt wurde sie unter anderem mit ihrer Talkshow Chelsea Lately sowie zahlreichen Stand-up-Specials und Büchern.
Mit ihrem neuesten Geburtstagsfoto zeigt sie einmal mehr: Selbst bei Minusgraden im Schnee verliert Chelsea Handler nicht ihren Sinn für Humor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.