Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 51 am Polarkreis

Chelsea Handler feiert Nackt-Geburtstag im Schnee!

Society International
05.03.2026 18:00
Die US-Schauspielerin und Komikerin ließ im hohen Norden die Hüllen fallen.
Die US-Schauspielerin und Komikerin ließ im hohen Norden die Hüllen fallen.(Bild: Krone KREATIV/www.instagram.com/chelseahandler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für ein Geburtstag! US-Komikerin Chelsea Handler sorgt mit einem eisigen Schnappschuss für Aufsehen im Netz. Zu ihrem 51. Geburtstag stellte sich der TV-Star kurzerhand splitternackt in den arktischen Schnee – und teilte das spektakuläre Bild mit Millionen Fans auf Instagram.

0 Kommentare

Auf dem Foto ist die Entertainerin von hinten zu sehen: nackt im Schnee stehend, nur mit einer Strickmütze auf dem Kopf. Die Szene entstand laut Handler während eines Trips in den hohen Norden.

Geburtstag im „Geburtstagsanzug“
Zu dem ungewöhnlichen Post schrieb die Komikerin, sie habe sich bewusst eine Auszeit in der Natur gegönnt. Und zwar im hohen Norden rund um den Polarkreis in Finnland.

Dort wollte sie die spektakulären Nordlichter erleben und die winterliche Landschaft genießen.

„Ich habe beschlossen, dass es Zeit ist, mich an die natürliche Schönheit dieser Welt zu erinnern“, schrieb Handler zu ihrem Post.

Handler hüpfte in ihrem „Geburtstagsanzug“ in den arktischen Schnee.
Handler hüpfte in ihrem „Geburtstagsanzug“ in den arktischen Schnee.(Bild: www.instagram.com/chelseahandler)

Weiter erklärte sie, der Aufenthalt im Norden sei einer der friedlichsten Orte, an denen sie je gewesen sei – und der perfekte Ort, um ihren Geburtstag zu feiern.

Fans feiern den mutigen Schnappschuss
Dass die Schauspielerin ihren Ehrentag ausgerechnet im „Geburtstagsanzug“ im Schnee verbringt, passt allerdings zu ihrem Humor. Handler ist bekannt dafür, auf Social Media regelmäßig mit provokanten oder selbstironischen Fotos zu überraschen.

Chelsea Handler
Chelsea Handler(Bild: APA/Matt Winkelmeye/Getty Images via AFP)

Der neue Post sorgte entsprechend schnell für Aufmerksamkeit und tausende Reaktionen ihrer Fans.

Lesen Sie auch:
„Das ist 52“, schreibt Gabrielle Union stolz auf Instagram und zeigt sich splitternackt. 
„Das ist 52!“
Gabrielle Union: Splitternackt zum Geburtstag
30.10.2024
Hier im Video
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
18.08.2025

Erfolgreiche Karriere in Comedy und TV
Handler gehört seit Jahren zu den bekanntesten US-Comedians. International berühmt wurde sie unter anderem mit ihrer Talkshow Chelsea Lately sowie zahlreichen Stand-up-Specials und Büchern.

Mit ihrem neuesten Geburtstagsfoto zeigt sie einmal mehr: Selbst bei Minusgraden im Schnee verliert Chelsea Handler nicht ihren Sinn für Humor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.207 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
363.358 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.805 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2067 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Außenpolitik
Rakete auf Türkei Absicht ++ Hoffnung auf Ukraine
2011 mal kommentiert
Mehr Society International
Mit 51 am Polarkreis
Chelsea Handler feiert Nackt-Geburtstag im Schnee!
Ins Spital gebracht
Alkohol-Verdacht: Spears kurzzeitig festgenommen
Liebes-Trip im Bikini
Heather Graham wirft sich für neuen Lover in Pose
Gr. 38 bei Nacktszenen
Nicola Coughlan wehrt sich gegen „Plus Size“-Label
Filmset statt Schule
Ex-Kinderstar Hilary Duff erhielt „null Bildung“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf