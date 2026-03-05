Bablers Bringschuld

EINERSEITS muss man dem SPÖ-Chef also durchaus ein gewisses Maß an Machiavellismus zugestehen. Es vom – was Ausbildung und Berufsweg betrifft – einigermaßen desorientierten jungen Mann über den Kleinstadt-Bürgermeister zum Vorsitzenden einer Traditionspartei und gleich darauf auch noch zum stellvertretenden Regierungschef des Landes zu bringen, ist schon beachtlich. Und es dabei auch noch zu schaffen, die eigene Position durch ausgeklügelte Statuten-Änderungen entsprechend einzuzementieren.