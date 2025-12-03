Unternehmer-Duo bringt neues Event in die Berge

Ihr Ziel: Ein neues Angebot für die Jugend schaffen. „In Kärnten sind Events mit House-Musik erst im Kommen. Und in unseren Skigebieten sind solche Veranstaltungen eher rar“, so das Duo. Heuer starten die jungen Männer mit ihrer ersten richtigen Wintertour. „Am 28. Dezember geht’s am Katschberg auf der Gamskogelhütte los, es folgen die Turrach und das Nassfeld. Und es geht auch über Kärntens Landesgrenzen hinaus – nämlich nach Zell am See.“