DJs und House-Musik

Unternehmer-Duo bringt neues Event in die Berge

Kärnten
03.12.2025 14:00
Auf der Burg Taggenbrunn legte heuer sogar DJ Levi auf – organisiert vom Kärntner Unternehmen ...
Auf der Burg Taggenbrunn legte heuer sogar DJ Levi auf – organisiert vom Kärntner Unternehmen „readyforhouse“.(Bild: readyforhouse)

Skigebiete, Orte an Seen und andere außergewöhnliche Locations wollen die Jungunternehmer von „readyforhouse“ mit DJs und House-Musik zum Aufblühen bringen und so ein neues Angebot in der Party-Szene schaffen.

Die Party-Szene ist im Umbruch. Das war auch Grund dafür, dass immer mehr Discos in Kärnten in den vergangenen Jahren gezwungen waren, ihre Türen zu schließen. „Weil die Jugend von heute einem anderen Lifestyle nachgeht. Die Leute feiern mittlerweile lieber tagsüber. Partys, die früher anfangen, werden immer beliebter“, beobachten Kilian Streit und Marcel Schorli, die Veranstalter von „readyforhouse“.

Die Unterkärntner Jungunternehmer Kilian Streit und Marcel Schorli
Die Unterkärntner Jungunternehmer Kilian Streit und Marcel Schorli(Bild: zVg)

Und genau darauf haben sich die beiden Unterkärntner spezialisiert: „Wir haben aus Spaß vor gut eineinhalb Jahren mit kleinen Events rund um den Wörthersee begonnen, DJs organisiert, die House-Musik spielen“, erzählen Kilian (21) und Marcel (18). Mittlerweile sind viele ihrer Events – etwa am Nassfeld und auf der Turrach – „restlos ausverkauft“.

 Worauf die beiden Kärntner stolz sind: „Wir haben den bekannten DJ Levi auf die Burg Taggenbrunn in St. Veit gebracht“, freuen sich Schorli und Streit, die österreichweit solche Events mit DJs organisieren wollen. „Wir sind immer wieder auf der Suche nach Top-Locations“, hoffen die beiden Jungunternehmer auf Anfragen.

Ihr Ziel: Ein neues Angebot für die Jugend schaffen. „In Kärnten sind Events mit House-Musik erst im Kommen. Und in unseren Skigebieten sind solche Veranstaltungen eher rar“, so das Duo. Heuer starten die jungen Männer mit ihrer ersten richtigen Wintertour. „Am 28. Dezember geht’s am Katschberg auf der Gamskogelhütte los, es folgen die Turrach und das Nassfeld. Und es geht auch über Kärntens Landesgrenzen hinaus – nämlich nach Zell am See.“

Event bringt neue Zielgruppe in Skigebiete
Die Gamskogelhütten-Betreiber Peter Aschbacher und Nina Strafner waren jedenfalls offen dafür: „Weil es ein neues Angebot ist, haben wir bei den beiden zugesagt. Es spricht junge Leute, eine neue Zielgruppe, an. So etwas brauchen wir auf unserem Berg. Wir sind gespannt. Kommt das Event gut an, wird es bestimmt wiederholt.“

