Afterwork-Festival mit weihnachtlichem Glamour

Drei Weihnachtspartys am Alten Platz

Der beliebte Afterwork-Hotspot soll auch in der Adventversion einschlagen. Drei Afterwork-Winterfeste sind heuer fix, die „Krone“ ist Partner. „Am 5., 12. und 19. Dezember wird gefeiert. Auch mit Schals und Handschuhen kann man sich wohl fühlen. Der Christkindlmarkt und das Hafenknistern bringen zusätzlich Gäste. Die Weihnachtsparty kann beginnen“, meint Höferer.