Afterwork-Festival mit weihnachtlichem Glamour

Die sommerlichen Afterwork-Feste am Benediktinermarkt sind legendär, ab Freitag steigt am Alten Platz die erste winterliche Party. Um 16 Uhr geht es los, um 23 Uhr ist das Weihnachtsfest vorbei. Mit Schals und Handschuhen sollen die Kärntner mit Punsch anstoßen und eine tolle Party abziehen.
Der Alte Platz geht neuen Wege. Wie beim Glühwein-Opening halten die vier Wirte Gerti Höferer, Michaela Nadolph, Samir Isakovic, Elias Gigacher & Sandro Dobesch fest zusammen.
„Um 16 Uhr geht es los, das Fest dauert bis 23 Uhr. Es gibt Live-Musik der Band ,De Klamoja‘ und DJ Pagix und Dr. Hendricks. Der Alte Platz wird zum leuchtenden Advent-Feierplatz“, sagt Gerti Höferer vom „Teatro am Alten Platz“. „Wir versprechen Adventzauber, Musik, Glühwein – und einfach pure Weihnachtsstimmung.“
Die Afterwork-Partys im Sommer waren ausverkauft, „auch wir erwarten sehr viele Gäste. In den Punsch-Hütten kann es gemütlich sein.“ Zum Glühwein-Opening der vier Wirte kamen 4000 Gäste, die Stimmung war fantastisch. Ein Punsch kostet übrigens fünf Euro, wobei 20 Cent davon an die gemeinnützige Aktion „Krone“-Leser helfen gespendet werden.
Drei Weihnachtspartys am Alten Platz
Der beliebte Afterwork-Hotspot soll auch in der Adventversion einschlagen. Drei Afterwork-Winterfeste sind heuer fix, die „Krone“ ist Partner. „Am 5., 12. und 19. Dezember wird gefeiert. Auch mit Schals und Handschuhen kann man sich wohl fühlen. Der Christkindlmarkt und das Hafenknistern bringen zusätzlich Gäste. Die Weihnachtsparty kann beginnen“, meint Höferer.
