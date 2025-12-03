Weihnachtsabenteuer für neugierige Lesefüchse

Mit einer Tasse Tee ein gutes Buch lesen

Nachdem wir uns auf der Piste so richtig austobten, kuschelten wir uns gemeinsam in unsere Lese-Kuscheldecke, denn was gibt es Schöneres, als sich mit einer Tasse Tee oder Kakao und einem guten Buch ins Fuchsbettlein zu knuddeln?