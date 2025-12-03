Vorteilswelt
Weihnachtsabenteuer für neugierige Lesefüchse

Kärnten
03.12.2025 12:30
Gemeinsam mit Leseonkel Christian rodeln wir schnell wie der Blitz die Piste auf der Koralpe ...
Gemeinsam mit Leseonkel Christian rodeln wir schnell wie der Blitz die Piste auf der Koralpe hinunter.

Von lustigen Wichtelstreichen bis hin zu berührenden Wunschzetteln: Unsere Lesevideos voller Magie, Spaß und spannender Geschichten warten auf euch unter: www.kidskrone.at

Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Ich kann es kaum erwarten – bald ist das Christkind da und mein Wunschzettel ist ganz schön lang geworden: Ich wünsche euch tolle Freunde! Ich wünsche mir, dass euer geheimster Wunsch in Erfüllung geht – und eine ordentliche Portion Mut im richtigen Moment!

Solche Wünsche hat auch Möhrchen, das Zesel. Möhrchen ist nämlich eine Mischung aus Esel und Zebra, und gemeinsam mit Buchhändler Grimm erleben sie in ihrem Weihnachtsbuch 24 kuschelige und spannende Abenteuer.

Wichtel Winni versteckt Christbaumschmuck
Im Profi-Lesevideo besucht uns Möhrchen in unserem Zauberrahmen. Im Buch sind auch noch leckere Rezepte, einfache Geschenk-Basteleien, Ideen für achtsame Spaziergänge und Lieder voller Wortspiele enthalten, die euch die Adventzeit versüßen. Da macht das Warten auf das Christkind dann so richtig Spaß!

Gemeinsam mit Leseonkel Christian rodeln wir schnell wie der Blitz die Piste auf der Koralpe ...
Wichtel Winni spielt gerne lustige Streiche!
Wichtel Winni spielt gerne lustige Streiche!
Leseonkel Christian hat wieder zwei tolle Bücher ausgesucht
Leseonkel Christian hat wieder zwei tolle Bücher ausgesucht
Leseonkel Christian hat wieder zwei tolle Bücher ausgesucht(Bild: Lighstone People)
Sollen wir auch zu dir in deine Klasse kommen und vorlesen? Schreib eine E-Mail an: ...
Sollen wir auch zu dir in deine Klasse kommen und vorlesen? Schreib eine E-Mail an: theo@krone.at

Apropos Spaß – in unserem ABC-Lesevideo geht es kunterbunt zu. Wichtel Winni ist ganz aufgeregt, als er vom Christkind erfährt, dass ausgerechnet er zu den Menschen darf. Der kleine Bub treibt ja bereits in der Wichtelwerkstatt ganz viel Schabernack! Gemeinsam mit Wichtel Elvin stolpert er in das Haus von Familie Winterstern.

Eine Schneeballschlacht und rodeln auf der Koralpe
Dort geht Winni gleich seiner Lieblingsbeschäftigung nach: Streiche spielen! Vergnügt versteckt er den Christbaumschmuck, stibitzt den Schneemännern ihre Karottennasen und nascht von den Keksen. Doch schon bald entdeckt auch Winni, was der Zauber von Weihnachten bedeutet.

Frau Holle schüttelte ihre Polster bereits ordentlich, als Leseonkel Christian und ich unseren Lesepasspartner, die Koralpe, besuchten. Christian packte seine Rodel aus und gemeinsam hatten wir Riesenspaß bei einer lustigen Schneeballschlacht. „Im Familienskigebiet Koralpe lernen viele Schüler des Tales das Skifahren. Ab 6. Dezember heißt’s ab auf die Piste“, freut sich Helmut Karner von der Koralpe.

Mit einer Tasse Tee ein gutes Buch lesen
Nachdem wir uns auf der Piste so richtig austobten, kuschelten wir uns gemeinsam in unsere Lese-Kuscheldecke, denn was gibt es Schöneres, als sich mit einer Tasse Tee oder Kakao und einem guten Buch ins Fuchsbettlein zu knuddeln?

Übrigens kannst du Leseonkel Christian und mich bei den Wintermarkttagen am Burgbau zu Friesach persönlich treffen! Auch Matthias Ortner von Matakustix wird am Sonntag, 21. Dezember (15 Uhr), mit seiner Gitarre dabei sein! Und wenn du möchtest, dass Leseonkel Christian und ich euch in der Schule besuchen, dann schreib uns eine E-Mail an: theo@krone.at.

Winke Winke und frohe Weihnachten! Euer Theo

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kärnten

Mehr Kärnten
Abenteuer Lesen
Weihnachtsabenteuer für neugierige Lesefüchse
Vor seinem Debüt
So tickt der neue VSV-Cheftrainer Pierre Allard
Party am Alten Platz
Afterwork-Festival mit weihnachtlichem Glamour
Alpenverein in Sorge
Diese Berghütten suchen dringend Wirte
Gewalt gegen Frauen
„Ex“ rastet aus: Opfer flieht mit Kind aus Wohnung
