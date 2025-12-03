Diese Berghütten suchen dringend Wirte

„Ruhetage gibt es nicht“, schildert denn auch Carolin Scharfenstein vom Alpenverein. Eine Hütte ist schließlich Schutzraum. Das heißt: Wenn jemand in Not kommt, muss offen sein. Immer. Und dazu strömen mehr Gäste denn je hinauf. Gut für den Alpenverein, weniger gut für die Wirtsleute, die ohnehin am Limit laufen. Doch dort oben gibt es auch die Magie, die nur Hüttenwirte kennen: Nächte, in denen man mit Wanderern aus aller Welt über Gipfel träumt. Tage, die nie gleich sind. Ein Teamgefühl, das man im Tal kaum findet.