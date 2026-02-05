Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Langfristig, modern“

Trump wirbt für neues Atomabkommen mit Russland

Außenpolitik
05.02.2026 23:22
US-Präsident Donald Trump will einen neuen Atomwaffenabrüstungsvertrag mit Russland schließen.
US-Präsident Donald Trump will einen neuen Atomwaffenabrüstungsvertrag mit Russland schließen.(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstag ist der letzte Atomwaffenabrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA ausgelaufen. Laut einem Bericht wollen die beiden Regierungen die bisher vereinbarten Regeln aber weiter befolgen. Chinas Führung, die Trump einbeziehen wollte, beteiligt sich derzeit nicht an den Verhandlungen über eigene Atomwaffen.

0 Kommentare

China verfüge über riesige und schnell wachsende Waffenvorräte, sagte US-Außenminister Marco Rubio. Auch andere Länder wie Deutschland hatten eine Einbeziehung Chinas gefordert. „Chinas nukleare Fähigkeiten sind von ganz anderer Größenordnung als die der Vereinigten Staaten und Russlands“, meinte jedoch Außenamtssprecher Lin Jian in Peking. Deshalb wolle man sich auch nicht beteiligen.

Der bisherige Vertrag New Start war 2010 zwischen den USA und Russland geschlossen worden und lief am Donnerstag offiziell aus. Damit verpflichteten sich die beiden Länder, ihre stationierten und jederzeit einsatzbereiten strategischen Atomsprengköpfe jeweils auf maximal 1550 zu reduzieren. Zudem wollten beide Seiten ihre Trägerraketen und schweren Bomber auf höchstens 800 begrenzen. Die russische Seite setzte die Umsetzung 2023 aber aufgrund der US-Kriegsunterstützung für die Ukraine aus.

Zitat Icon

Wir sehen das negativ und bedauern es. Was als Nächstes geschieht, hängt davon ab, wie sich die Ereignisse entwickeln.

Kremlsprecher Dmitri Peskow über das Auslaufen des Vertrags

Tatsächlicher Bestand höher
Man wolle aber weiterhin einen verantwortungsvollen Ansatz verfolgen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Tatsächlich sind sowohl die Atomwaffenlager der USA als auch von Russland weitaus größer als die festgelegten 1550. Laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SPRI) haben die USA inklusive Lagerbeständen insgesamt rund 3700 nukleare Sprengköpfe zur Verfügung, Russland mehr als 4300. China hat schätzungsweise mindestens 550 strategische Atomwaffen-Trägerraketen.

Das Auslaufen des Vertrags sei „negativ“, kommentierte der Kreml am Donnerstag zunächst noch. Man werde sich in erster Linie von nationalen Interessen leiten lassen. Etwas später gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass Fachleute an einem verbesserten und moderneren Vertrag arbeiten sollen, der lange in die Zukunft reichen könne. Ob daran auch andere Staaten als Russland und die USA beteiligt sein sollen, sagte er nicht. Man werde mit den Russinnen und Russen weiter diskutieren, hielt seine Sprecherin Karoline Leavitt fest.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
30.10.2025
Zu Abrüstung bereit
Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml
30.10.2025
Nach Trumps U-Booten
Kreml tritt aus Atomwaffen-Vertrag aus
05.08.2025

Die NATO sprach von „strategischer Einschüchterung Russlands“ und kritisierte den Ausbau des Atomwaffenarsenals von China. Bisher waren Atomwaffen ein einziges Mal in einem Krieg eingesetzt worden – und zwar im August 1945. Damals hatte das US-Militär zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Mehr als 200.000 Menschen kamen ums Leben, viele starben an den Folgen der Strahlenbelastung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
192.329 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.748 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Außenpolitik
„Langfristig, modern“
Trump wirbt für neues Atomabkommen mit Russland
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
Bumerang für Kanzler
Nach rotem Affront nun doch keine Volksbefragung?
Ausgeschriebene Jobs
Ein Pflichtschulabschluss reicht für viele Stellen
Treffen im Weißen Haus
Gustavo Petro hat jetzt „Verbindung zu Trump“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf