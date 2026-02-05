Trump wirbt für neues Atomabkommen mit Russland

Das Auslaufen des Vertrags sei „negativ“, kommentierte der Kreml am Donnerstag zunächst noch. Man werde sich in erster Linie von nationalen Interessen leiten lassen. Etwas später gab US-Präsident Donald Trump bekannt, dass Fachleute an einem verbesserten und moderneren Vertrag arbeiten sollen, der lange in die Zukunft reichen könne. Ob daran auch andere Staaten als Russland und die USA beteiligt sein sollen, sagte er nicht. Man werde mit den Russinnen und Russen weiter diskutieren, hielt seine Sprecherin Karoline Leavitt fest.