Oberösterreicher mischt mit seiner KI die Welt auf

Experte: Nutzung (noch) zu gefährlich

Genau darin besteht laut Klambauer aber auch ein Risiko: „Ich würde jedem davon abraten, den KI-Assistenten zu verwenden, weil es sicherheitstechnisch noch zu gefährlich ist.“ Denn damit der digitale Sekretär tatsächlich Kino- oder Flugtickets buchen kann, braucht er Zugang zur eigenen Kreditkarte – und diese Zugangsdaten könnten ins Netz gelangen. Erst wenn handelsübliche Laptops so leistungsstark sind, dass der „KI-Sekretär“ auf dem eigenen Gerät und nicht übers Internet läuft, sei das Risiko geringer.