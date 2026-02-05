Vorteilswelt
Auch Frauen top

Rekord! So einen Transfer-Winter gab es noch nie

Fußball International
05.02.2026 21:05
Antoine Semenyo (l.) und Omar Marmoush von Manchester City
Antoine Semenyo (l.) und Omar Marmoush von Manchester City(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In diesem Transferfenster haben so viele Spieler wie noch nie im Winter den Klub gewechselt. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, gab es allein bei den Männern über 5.900 Transfers bei Klub-Ausgaben im Jänner von 1,91 Milliarden Dollar (rund 1,61 Milliarden Euro). 

Verglichen mit dem alten Rekord vom Jänner 2025 legten die Transfers um drei Prozent zu, während sich die Ausgaben um 18 Prozent verringerten.

Spitzenreiter ist England (307,5 Millionen Euro) vor Brasilien, Italien und Deutschland. Bei den Einnahmen führt Frankreich (182 Mio. Euro) vor Italien, Brasilien, England und Spanien.

Bei den Männern setzte Antoine Semenyo die Bestmarke in diesem Winter! Der 26-jährige Brite wechselte für 72 Millionen Euro plus Boni von Bournemouth zu Manchester City und war damit der teuerste Transfer.

Bei den Frauen gab es zwar weniger Transfers als im Vorjahr (420), dafür sind die 10 Millionen Dollar (8,5 Millionen Euro) an gezahlter Ablöse ein Rekord. Die Transfersummen stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent. Für einen Großteil der Ausgaben sind die Klubs der englischen Women‘s Super League verantwortlich. Sie investierten rund 4,2 Millionen Euro.

