Rekord! So einen Transfer-Winter gab es noch nie

Bei den Frauen gab es zwar weniger Transfers als im Vorjahr (420), dafür sind die 10 Millionen Dollar (8,5 Millionen Euro) an gezahlter Ablöse ein Rekord. Die Transfersummen stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent. Für einen Großteil der Ausgaben sind die Klubs der englischen Women‘s Super League verantwortlich. Sie investierten rund 4,2 Millionen Euro.