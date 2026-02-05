Norovirus-Ausbruch! Finnlands Damen liegen flach

Das am Donnerstag angesetzt gewesene zweite Gruppe-A-Spiel zwischen Titelverteidiger Kanada und Finnland ist um eine Woche auf den 12. Februar verschoben worden.

In der finnischen Equipe war das Norovirus ausgebrochen, weshalb nur noch zehn Spielerinnen – davon zwei Torhüterinnen – das Training bestreiten konnten. Die übrigen 13 Spielerinnen waren einer Sprecherin zufolge in Quarantäne oder Isolation. Laut Regularien müssen aber mindestens 17 Spielerinnen einsatzfähig sein.