Spiel verschoben

Norovirus-Ausbruch! Finnlands Damen liegen flach

Olympia
05.02.2026 21:30
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Finnlands Eishockey-Damen liegen zum Start der Olympischen Spiele flach! Grund: Das Norovirus ist in der Mannschaft ausgebrochen. Das Auftaktspiel musste verschoben werden.

0 Kommentare

Das am Donnerstag angesetzt gewesene zweite Gruppe-A-Spiel zwischen Titelverteidiger Kanada und Finnland ist um eine Woche auf den 12. Februar verschoben worden.

In der finnischen Equipe war das Norovirus ausgebrochen, weshalb nur noch zehn Spielerinnen – davon zwei Torhüterinnen – das Training bestreiten konnten. Die übrigen 13 Spielerinnen waren einer Sprecherin zufolge in Quarantäne oder Isolation. Laut Regularien müssen aber mindestens 17 Spielerinnen einsatzfähig sein.

Das Norovirus verursacht einen plötzlich auftretenden, heftigen Brechdurchfall. Die Viren können über verunreinigtes Essen oder Wasser übertragen werden.

Julia Kainberger
Julia Kainberger(Bild: GEPA)

Die Salzburger Schiedsrichterin Julia Kainberger leitete am Donnerstag in Mailand das Match USA gegen Tschechien, das der zweifache Olympiasieger aus Nordamerika 5:1 gewann.

(Bild: AFP/ALEXANDER NEMENOV)

Problemlos startete Gold-Mitfavorit USA vor den Augen von US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio ins Turnier. Der Stellvertreter von Präsident Donald Trump war in Begleitung seiner Familie mit der Sondermaschine Air Force Two am Vormittag gelandet und traf danach mit US-Sportlern zusammen. In der Milano Rho Eishockey-Arena saß er zusammen mit seinen drei Kindern neben Rubio. Größere Reaktionen aus dem Publikum auf die prominenten Gäste gab es keine.

