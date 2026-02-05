Bitcoin schlittert unter die 70.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin ist in dieser Woche bereits um mehr als acht Prozent gefallen und hat damit seine Verluste in diesem Jahr auf gut 20 Prozent erhöht. Seit Monaten sei bereits ein schleichender Abbau von Bewertung und Risikoappetit zu sehen, sagte Timo Emden von Emden Research. Aus der Kurskorrektur könnte sich nun eine handfeste Vertrauenskrise entwickeln.