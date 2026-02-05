Ziegenpenis für Gil: „Kauen, schlucken, schlucken“

Gil Ofarim musste nach seinem Unfall vom Dienstag an Tag 14 im Dschungel wieder zur Prüfung antreten. Zwar herrschte diesmal keine akute Verletzungsgefahr, dafür war bei Ziegenpenis und Wasserbüffel-Anus ein starker Magen gefragt. Starke Nerven brauchte am Ende Hardy Krüger Jr., denn er bekam die wenigsten Anrufe der Fans und muss das Camp verlassen.
„Ich hatte mit euch viel Spaß die letzten Tage“, zeigte sich Hardy Krüger Jr. nach der Entscheidung als fairer Verlierer. Auch wenn die letzten Tage schon schwierig geworden wären, weil sich die Dschungel-Strapazen auf das Gemüt der Camper geschlagen hätten.
„Ich bin stolz, dass wir das alle so hinbekommen haben“, fuhr der Schauspieler fort. „Und ich wünsche euch viel Glück. Ihr werdet das rocken.“
Gil wieder fit
Im Dschungeltelefon traf Gil am Donnerstag auf Dr. Bob, der ihm eine entscheidende Botschaft überbrachte. Er habe Gil genau beobachtet, sein Fazit ist eindeutig: Gil ist wieder gesund genug für die Dschungelprüfungen. Gil blieb erst skeptisch: „Wenn du das sagst. Und du kannst das garantieren?“ Die Antwort kam prompt: „Kann ich!“
Zurück im Camp behielt Gil das Gespräch allerdings für sich. Als Samira am Lagerfeuer fragte, wer denn Lust auf die nächste Prüfung habe, meldete sich der Sänger zur Überraschung aller überraschend selbstbewusst: „Ich habe auch Bock und ich will das auch machen.“ Bei der anschließenden Abstimmung fiel die Wahl mehrheitlich auf Gil und Patrick.
„Geil, du bist so ein geiler Typ!“
Die beiden mussten daraufhin im „backWÜRG“ einchecken. „Wir sind am Arsch“, stöhnte Patrick. Und er hatte recht! Denn in der Dschungel-Bäckerei warteten sieben ganz besondere Köstlichkeiten auf die Dschungelcamper.
Patrick machte den Anfang, seine Wahl fiel auf „Muhhhhhhhss au Chocolat“ (50 Gramm Kuhschnauze). Der TV-Bauer blieb cool: „Gar kein Stress, gibt es bei uns zu Hause!“ Und während Patrick tapfer kaute, flüsterte Gil ihm ins Ohr: „Geil, du bist so ein geiler Typ!“ Am Ende war alles verputzt!
Als Nächstes bestellte Gil „Stachel-Bäh-Cookie“ (zwei Skorpione mit Cookie). Er kämpfte, aber es reichte nicht: „Furztrocken!“, seufzte er. Zu wenig Zeit, zu viele Krümel, kein Stern.
„Fokus! Fokus!“
Patrick kehrte daraufhin mit „Butt-Anus-Kranz“ (Wasserbüffel-Anus) zum Tisch zurück – und schluckte alles tapfer runter. Gil legte direkt mit der „Erd-Bäh-Tarte“ (fünf Beachwürmer) nach, die auch in Rekordzeit in seinem Magen verschwand.
Dann bestellte Patrick den „Kro-nut“ und hoffte: „Bitte lass es einen Hoden sein!“ Doch stattdessen gab es Krokodilskloake. Gil feuerte den TV-Bauern an: „Geiler Typ! Fokus, Fokus!“ Patrick zog es durch. Auch Jan feierte ihn: „Der Bauer ist ein Kauer.“
Für Gil gab‘s danach den „Hilfe-zopf“ (Ziegenpenis in Brezelform). Jetzt musste Patrick als Coach ran: „Kauen, kauen, kauen, schlucken, schlucken, schlucken.“ Mit Erfolg – schwupps, schon war der Penis weg. Zum Schluss blieben nur noch „Schok-O-Cookie“ (Hühnerherzen mit Mehlwürmern auf einem Cookie) übrig. Doch ausgerechnet jetzt bestätigte sich Patricks schlimmste Befürchtung: „Zu trocken!“
„Leck mich am Arsch!“
Am Lagerfeuer eskalierte unterdessen am Donnerstag der Streit zwischen Gil und Ariel. Der Sänger warf der Influencerin Schadenfreude nach seinem Unfall in der Dschungelprüfung vor. „Es tut mir leid, dass du gestürzt bist“, sagte Ariel, doch Gil konterte scharf: „Nein, es tut dir nicht leid. Du bist schadenfroh!“
Vor dem gesamten Camp gerieten die beiden aneinander. Gil platzte der Kragen: „Leck mich am Arsch!“ Ariel fühlte sich von der Gruppe im Stich gelassen und kritisierte, dass niemand sie gegen den Vorwurf verteidigt. „Ich wünsche dir, dass du endlich mal aus deinen Fehlern lernst und nicht alles totschweigst“, giftete Ariel in Richtung Gil.
Und als der abwiegelte, legte sie nach: „Du bist ein Lügner und du bleibst ein Lügner. Ob du verletzt bist oder nicht, hat nix damit zu tun, dass du ein schlechter Mensch bist.“ Schließlich zog sich Gil zurück und brach das Gespräch ab.
