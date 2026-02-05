Ziegenpenis für Gil: „Kauen, schlucken, schlucken“

Zurück im Camp behielt Gil das Gespräch allerdings für sich. Als Samira am Lagerfeuer fragte, wer denn Lust auf die nächste Prüfung habe, meldete sich der Sänger zur Überraschung aller überraschend selbstbewusst: „Ich habe auch Bock und ich will das auch machen.“ Bei der anschließenden Abstimmung fiel die Wahl mehrheitlich auf Gil und Patrick.