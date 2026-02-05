Russischer Ex-Soldat tötete auch neue Freundin

Erste Freundin 2022 getötet

Wie sich nun herausstellte, war das nicht seine erste deratige Tat. „Werstka“ berichtete, dass derselbe Soldat bereits 2022 verurteilt wurde, weil er seine damalige Freundin tötete. Auch diese soll der Ex-Soldat regelmäßig geschlagen haben. Das Motiv war offenbar ebenfalls Eifersucht. Er soll die Frau gegen eine Tür gestoßen haben, worauf diese das Bewusstsein verlor und später im Krankenhaus starb, schrieb „Werstka“. Bereits drei Jahre danach wurde er wieder freigelassen, weil weil er sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete.