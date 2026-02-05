Wiederholungstäter
Russischer Ex-Soldat tötete auch neue Freundin
Ein russischer Ex-Frontsoldat, der vom Ukraine-Krieg heimgekehrt war, hat russischen Medienberichten zufolge seine Freundin umgebracht. Dafür erhielt er nun eine Gefängnisstrafe von über zehn Jahren. Dabei war das nicht sein erster Mord ...
Wie das russische Investigativportal „Werstka“ nun berichtete, lernte ein Krigesheimkehrer die Frau im Vorjahr kennen und zog mit ihr in eine gemeinsame Wohnung. Er war zuvor an der Front in der Ukraine und galt fortan als Veteran.
Frau unter Alkoholeinfluss 29 Mal geschlagen
Als beide eines Tages zusammen Alkohol tranken, habe der Kriegsrückkehrer Nachrichten auf ihrem Handy entdeckt, in denen von ihren früheren Freunden die Rede gewesen sei. Dann begann er laut Gerichtsurteil, sie mindestens 29 Mal zu schlagen, legte sich neben sie und schlief ein. Als er aufwachte, sei die Frau tot gewesen. Der Soldat wurde später festgenommen.
Erste Freundin 2022 getötet
Wie sich nun herausstellte, war das nicht seine erste deratige Tat. „Werstka“ berichtete, dass derselbe Soldat bereits 2022 verurteilt wurde, weil er seine damalige Freundin tötete. Auch diese soll der Ex-Soldat regelmäßig geschlagen haben. Das Motiv war offenbar ebenfalls Eifersucht. Er soll die Frau gegen eine Tür gestoßen haben, worauf diese das Bewusstsein verlor und später im Krankenhaus starb, schrieb „Werstka“. Bereits drei Jahre danach wurde er wieder freigelassen, weil weil er sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete.
Das Gericht verurteilte ihn wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu acht Jahren Haft. Wegen Zusammenrechnung der Strafen erhielt er eine Gesamtstrafe von 10,5 Jahren. Mildernde Umstände wegen der Teilnahme an Kampfhandlungen und das Vorhandensein von Kampfauszeichnungen wurden anerkannt.
Mehr als 1000 Tote durch russische Veteranen
Dem Bericht zufolge hatte die Söldnergruppe Wagner den Ex-Soldaten einst für den Kriegsdienst angeworben. Häftlingen wurden im Gegenzug Hafterleichterungen angeboten. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine sollen Veteranen mehr als 1000 Menschen getötet oder schwer verletzt haben.
