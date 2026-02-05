Vorteilswelt
Per Leihe

Neuer WAC-Stürmer kommt aus Frankfurt: Das ist er!

Kärnten
05.02.2026 21:57
Dietmar Riegler und Ismail Atalan haben wohl den neuen Stürmer fixiert.
Dietmar Riegler und Ismail Atalan haben wohl den neuen Stürmer fixiert.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Das ist laut „Krone“-Infos der neue Stürmer des WAC: Wie angekündigt kommt er aus der deutschen Bundesliga, trifft wohl am Freitag ein und spielte bereits gegen den großen FC Barcelona. Es ist nicht Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf – der Deutsche dürfte kein Thema sein.

Wie bitter! Am Sonntag steigt für den WAC der Start ins Bundesliga-Frühjahr – der GAK kommt um 14.30 Uhr in die Lavanttal-Arena. Ein wichtiger Mann wird den „Wölfen“ bei der Jagd auf die „Top 6“ da aber nicht mehr helfen können: Markus Pink.

Kärnten

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
192.329 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.748 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.985 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Akteur mit Kieferbruch
Die finanzielle Rettung für Austria ist nun da!
Krone Plus Logo
Per Leihe
Neuer WAC-Stürmer kommt aus Frankfurt: Das ist er!
Rechtsanwaltskammer
175 Jahre für Freiheit & Recht in Kärntner Justiz
Jüngstes Verkehrschaos
Schnee legt Greifenburg lahm: Ruf nach Umfahrung
Bei Räumungsarbeiten
Mann (45) geriet mit Hand in die Schneefräse
