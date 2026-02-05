Mit Navi auf eisigen Forstweg: Pkw fast abgestürzt

Da hatte eine Tirolerin (65) im Bezirk Schwaz einige Schutzengel dabei. Am Donnerstag vertraute sie dem Navi und landete mit dem Auto auf einem Forstweg. Wegen der eisigen Verhältnisse geriet die 65-Jährige dort über eine steile Böschung.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Die 65-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in Weerberg bergwärts in Richtung Högweg und wollte zur Zallnhütte. „Aufgrund einer Straßensperre auf der Höhe Weerer Eben folgte sie ihrem Navigationssystem auf einen Forstweg“, heißt es von der Polizei. Auf dem Forstweg herrschten jedoch winterliche Verhältnisse.
Ohne Verletzungen davongekommen
Wegen Glatteis verlor die 65-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über das Auto und geriet über eine steile Böschung. Glück im Unglück: „Der Wagen blieb nach einigen Metern an einem Baumstamm hängen.“
Die Einsatzkräfte konnten die Tirolerin schlussendlich ohne Verletzungen bergen. Zur Sicherheit wurde sie in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch dort wurden keine Verletzungen festgestellt.
