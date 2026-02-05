Mit Navi auf eisigen Forstweg: Pkw fast abgestürzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 17 Uhr. Die 65-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in Weerberg bergwärts in Richtung Högweg und wollte zur Zallnhütte. „Aufgrund einer Straßensperre auf der Höhe Weerer Eben folgte sie ihrem Navigationssystem auf einen Forstweg“, heißt es von der Polizei. Auf dem Forstweg herrschten jedoch winterliche Verhältnisse.