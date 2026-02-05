Deutschland: Kommt Social-Media-Verbot unter 16?

78 Prozent Der Österreicher für Social-Media-Verbot für Kinder

Auch in Österreich wird die Einführung einer Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke heiß diskutiert. Derzeit sprechen sich mit ÖVP und SPÖ jedoch nur zwei von drei Regierungsparteien dafür aus. Die NEOS sind dagegen. Eine klare Mehrheit der Österreicher spricht sich laut einer neuen Umfrage des OGM-Instituts für ServusTV für die Schaffung einer Altersgrenze aus.