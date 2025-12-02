Mehr Schweinefleisch aus guter Haltung im Regal

Nur 20 Prozent der Tiere haben es besser

Eigene „Tierwohl“- Produkte versprechen mehr Platz, Stroh und Auslauf nach draußen, doch die Mehrheit der Schweine fristet ihr Leben weiterhin auf hartem Beton, ohne Beschäftigung – ein Umfeld, das Krankheiten und hohen Antibiotikaeinsatz begünstigt. Bio-Fleisch bleibt dagegen eine Mini-Nische mit rund einem Prozent, während über 80 Prozent der Tiere nach wie vor in konventioneller Haltung leben, gegen die Tierschützer seit Jahren Sturm laufen.