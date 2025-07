„Krone“ im Schlachthaus: Letzter Weg der Schweine

Hand aufs Herz: Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort „Schlachthof“ hören? Der Großteil der Bevölkerung assoziiert wohl Blut, Leid und Angst damit. Schlagworte, die unser Bewusstsein ins letzte Winkerl rückt und mit denen man sich nicht gerne beschäftigt. Die Zeiten, in denen die Dorfgemeinschaft zum „Sautanz“ ausrückte und Hausschlachtungen an der Tagesordnung waren, sind lang vorbei.