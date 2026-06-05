Mega-Deal perfekt: F1 verlängert mit Rennstrecke

Der Vertrag für Rennen im US-Bundesstaat Nevada wurde um zehn Jahre verlängert, wie Formel-1-Präsident Stefano Domenicali mitteilte. „Seit der Premiere 2023 war dieses Event außergewöhnlich und hat sich schnell als Topziel für großartiges Racing, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Promis und Influencer etabliert“, sagte der Italiener.