Mega-Deal perfekt: F1 verlängert mit Rennstrecke

Nun ist es fix: Die Formel 1 wird bis 2037 weitere Rennen in der Glücksspielmetropole Las Vegas austragen!
Der Vertrag für Rennen im US-Bundesstaat Nevada wurde um zehn Jahre verlängert, wie Formel-1-Präsident Stefano Domenicali mitteilte. „Seit der Premiere 2023 war dieses Event außergewöhnlich und hat sich schnell als Topziel für großartiges Racing, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer, A-Promis und Influencer etabliert“, sagte der Italiener.
3,2 Milliarden US-Dollar
Allein die drei Rennen seit der Rückkehr nach Las Vegas sollen der Region einen wirtschaftlichen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar beschert haben.
Das diesjährige Rennen findet am 21. November statt. Max Verstappen hat im Red Bull bislang zweimal gewonnen, George Russell holte im Mercedes 2024 den Sieg. An diesem Wochenende macht die Formel 1 in Monaco Station.
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