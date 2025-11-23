„Gesunde Schweine sind wohl unser größtes Glück“

Wollen Sie wissen, warum der Fall Gut Hardegg so hohe Wellen schlägt? Weil die Videos aus dem Schweinestall zeigen, wie weit sich industrielle Tierhaltung von echter bäuerlicher Tradition mittlerweile entfernt hat. Während im Familienbetrieb jeder Handgriff sitzen muss und Mensch und Tier einander kennen, herrscht in Großanlagen oft Anonymität – und eben kein Mitgefühl. Genau dort entstehen die Bilder, die jetzt für Empörung sorgen.