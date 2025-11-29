Grazer bringen weltweit Zugprojekte auf Schiene

2006 gründete er das Unternehmen gemeinsam mit Günter Petschnig, der heute PJ Monitoring als eigenes Geschäftsfeld führt. Gemeinsam haben sie sich über die Jahre einen Namen gemacht und durften bei vielen österreichischen Großprojekten mitmischen. Jüngstes Beispiel: Für die neue Koralmbahn, die bekanntlich schon in zwei Wochen eröffnet wird, führten sie Versuche an den Stromabnehmern der Doppelstock-Fahrzeuge durch. Auch an den Projekten Semmering- und Brennerbasistunnel werden die Steirer voraussichtlich beteiligt sein.