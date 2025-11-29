Grazer bringen weltweit Zugprojekte auf Schiene

PJ Messtechnik führt in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten Tests für die Zulassung von Schienenfahrzeugen durch. Der Grazer Beitrag zur Verkehrswende wurde mit dem Titel Unternehmen des Monats belohnt.
Bevor ein Zug in Betrieb gehen darf, wird jedes Detail auf Herz und Nieren geprüft. Diese große Verantwortung nimmt die Grazer Firma PJ Messtechnik auf sich. „Wir führen sämtliche Prüfungen für die Betriebsgenehmigung durch – vom Schall entlang der Strecke über die Aerodynamik bis hin zum Schlafkomfort im Schlafwagen“, erklärt Martin Joch.
2006 gründete er das Unternehmen gemeinsam mit Günter Petschnig, der heute PJ Monitoring als eigenes Geschäftsfeld führt. Gemeinsam haben sie sich über die Jahre einen Namen gemacht und durften bei vielen österreichischen Großprojekten mitmischen. Jüngstes Beispiel: Für die neue Koralmbahn, die bekanntlich schon in zwei Wochen eröffnet wird, führten sie Versuche an den Stromabnehmern der Doppelstock-Fahrzeuge durch. Auch an den Projekten Semmering- und Brennerbasistunnel werden die Steirer voraussichtlich beteiligt sein.
Jetzt wurde ihr Erfolg belohnt. Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft verlieh PJ Messtechnik nach einem Publikumsvoting den Titel Unternehmen des Monats. „Österreich hat eine erfolgreiche Bahnindustrie“, sagt Joch, „die Verkehrswende eröffnet Geschäftsbereiche und dient uns als Motivation.“
Die Arbeit dürfte ihm und seinen 40 Mitarbeitern noch länger nicht ausgehen: Erst kürzlich wurde unter Beteiligung von PJ Messtechnik am Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Mellach ein Testzentrum eröffnet. „Die Städte wachsen weiter. Da braucht es Massenverkehrsmittel wie U-Bahn und Co.“ Für 2026 gibt es schon ganz konkrete Pläne. „Wir werden nach Nordamerika expandieren“, sagt der 54-Jährige.
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
