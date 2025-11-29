Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unternehmen des Monats

Grazer bringen weltweit Zugprojekte auf Schiene

Steiermark
29.11.2025 06:00
Auch bei eisiger Kälte kann man Schienenfahrzeugen vertrauen, die von PJ Messtechnik geprüft ...
Auch bei eisiger Kälte kann man Schienenfahrzeugen vertrauen, die von PJ Messtechnik geprüft wurden.(Bild: Manuel Hanschitz)

PJ Messtechnik führt in über 30 Ländern auf sechs Kontinenten Tests für die Zulassung von Schienenfahrzeugen durch. Der Grazer Beitrag zur Verkehrswende wurde mit dem Titel Unternehmen des Monats belohnt.

0 Kommentare

Bevor ein Zug in Betrieb gehen darf, wird jedes Detail auf Herz und Nieren geprüft. Diese große Verantwortung nimmt die Grazer Firma PJ Messtechnik auf sich. „Wir führen sämtliche Prüfungen für die Betriebsgenehmigung durch – vom Schall entlang der Strecke über die Aerodynamik bis hin zum Schlafkomfort im Schlafwagen“, erklärt Martin Joch.

2006 gründete er das Unternehmen gemeinsam mit Günter Petschnig, der heute PJ Monitoring als eigenes Geschäftsfeld führt. Gemeinsam haben sie sich über die Jahre einen Namen gemacht und durften bei vielen österreichischen Großprojekten mitmischen. Jüngstes Beispiel: Für die neue Koralmbahn, die bekanntlich schon in zwei Wochen eröffnet wird, führten sie Versuche an den Stromabnehmern der Doppelstock-Fahrzeuge durch. Auch an den Projekten Semmering- und Brennerbasistunnel werden die Steirer voraussichtlich beteiligt sein.

Urkundenübergabe (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Günter Petschnig (PJM) und Christoph ...
Urkundenübergabe (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Günter Petschnig (PJM) und Christoph Ludwig (SFG).(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Jetzt wurde ihr Erfolg belohnt. Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft verlieh PJ Messtechnik nach einem Publikumsvoting den Titel Unternehmen des Monats. „Österreich hat eine erfolgreiche Bahnindustrie“, sagt Joch, „die Verkehrswende eröffnet Geschäftsbereiche und dient uns als Motivation.“

Lesen Sie auch:
Roman Ruthofer (li.) und Patrick Resch sind die Geschäftsführer von Oqdo.
Unternehmen des Monats
Steirer machen Hotels und Schulen energieeffizient
24.07.2025

Die Arbeit dürfte ihm und seinen 40 Mitarbeitern noch länger nicht ausgehen: Erst kürzlich wurde unter Beteiligung von PJ Messtechnik am Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Mellach ein Testzentrum eröffnet. „Die Städte wachsen weiter. Da braucht es Massenverkehrsmittel wie U-Bahn und Co.“ Für 2026 gibt es schon ganz konkrete Pläne. „Wir werden nach Nordamerika expandieren“, sagt der 54-Jährige.

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

Porträt von Fanny Gasser
Fanny Gasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
184.516 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
110.208 mal gelesen
Ausland
Drei Festnahmen nach Feuerinferno in Hongkong
101.078 mal gelesen
In dem dicht besiedelten Komplex aus den 1980er-Jahren mit acht Wohnblöcken leben mehr als 4600 ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
643 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf