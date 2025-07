Steirer machen Hotels und Schulen energieeffizient

„Die App ist sehr einfach, klar und transparent“, erklärt Geschäftsführer Roman Ruthofer (42). Kunden können über diese selbstständig in Kreisläufe eingreifen, bekommen aber auch KI-Vorschläge zur Optimierung. So kann man oft über Nacht Energie sparen, oder in gewissen Gebäudeteilen, die leer stehen, erklärt Ruthofer.