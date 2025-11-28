Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Einsprüche

Elias (3) zu Tode gequält: Mordanklage rechtens!

Tirol
28.11.2025 08:21
Vor dem Haus, in dem die Familie gelebt hat, befindet sich auch ein Spielplatz.
Vor dem Haus, in dem die Familie gelebt hat, befindet sich auch ein Spielplatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Nun ist es fix! Die Anklage gegen die Eltern des dreijährigen Elias ist wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung rechtskräftig erhoben worden. Keiner der beiden Verteidiger hat innerhalb der Frist Einspruch erhoben. Ihr kleiner Sohn erlag im Mai 2024 seinen Torturen.

0 Kommentare

Die Details, die die Staatsanwaltschaft Innsbruck Mitte November preisgegeben hatte, zeigten schonungslos auf, welche Gräueltaten die Eltern ihrem dreijährigen Sohn Elias angetan haben. Es handelt sich wahrhaftig um ein Protokoll des Schreckens, wie die „Krone“ titelte. 

Ein Auszug: Laut Anklage hätten die Eltern den Dreijährigen im Badezimmer an der Halterung der Dusche aufgehängt, mit eiskaltem oder sehr heißem Wasser abgeduscht und noch dazu seinen Mund mit Klebeband abgeklebt, um sein Schreien zu unterbinden. „Allmählich haben sie ihm keine Kleidung mehr angezogen, ihn nackt oder nur mit einer Windel bekleidet in einer Schublade eingeschlossen und dort teilweise eine Woche durchgehend 22 Stunden am Tag in seinen eigenen Exkrementen ausharren lassen“, hieß es weiter. 

Zitat Icon

Sein Körpergewicht betrug zum Zeitpunkt der Obduktion bei einer Körpergröße von 94 Zentimetern lediglich noch knapp über 7 Kilogramm.

Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck

„Er erlag alleine in Dunkelheit und unbekleidet den Qualen“
Schließlich starb Elias an Unterernährung am 19. Mai 2024. Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, schilderte: „Er erlag alleine in Dunkelheit und unbekleidet den Qualen. Er verstarb an den Folgen seiner schweren Unterernährung mit Flüssigkeitsmangel. Sein Körpergewicht betrug zum Zeitpunkt der Obduktion bei einer Körpergröße von 94 Zentimetern lediglich noch knapp über 7 Kilogramm – somit nicht einmal die Hälfte des zu erwartenden Körpergewichtes eines drei Jahre und drei Monate alten, männlichen Kindes.“

Kein Einspruch erhoben
Mitte November erhob die Staatsanwaltschaft Mordanklage. Binnen 14 Tagen hätte sie von den Anwälten der Mutter und des Vaters beeinsprucht werden können – doch dazu kam es nicht. Das bedeutet: Die Anklage ist rechtens! Ein konkreter Prozesstermin stehe laut Landesgericht Innsbruck zwar derzeit noch nicht fest, dieser werde aber nicht mehr heuer über die Bühne gehen.

Lesen Sie auch:
Gespenstische Ruhe herrschte in und vor dem Mehrfamilienhaus nach der Tragödie.
Wie es nun weitergeht
Bub (3) zu Tode gequält: Protokoll des Schreckens
12.11.2025

Taten mit Dämon im Buben „erklärt“
Den Eltern droht im Falle einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft, sie sind geständig. Die Mutter habe die Taten mit einem angeblich im Buben wohnenden Dämon „erklärt“. Der Vater habe angegeben, die Taten zu bereuen. Bei beiden lag laut psychiatrischem Sachverständigengutachten eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen vor, sie sollen jedoch zurechnungsfähig gewesen sein. Bei der Mutter ordnete die Staatsanwaltschaft aufgrund der georteten erneuten Gefahr einer ähnlichen Tat die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
179.389 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
146.457 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.814 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
851 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf